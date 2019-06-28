黃捷批韓國瑜沒擔當　孫大千反問：妳為登革熱防疫付出什麼？

▲黃捷。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

高雄登革熱疫情持續延燒，高雄市長韓國瑜日前受訪時表示「為何過去幾十年累積經驗這麼多、沒有傳承下來」，讓高雄市議員黃捷不滿，在臉書批評韓國瑜沒擔當。對此，前國民黨立委孫大千也跳出來反問黃捷，「妳為防疫做了什麼？」

黃捷26日表示，「史上最沒擔當就你韓市長」，公部門和民意代表為了登革熱疫情努力，韓國瑜只會出一張嘴，若韓國瑜重視登革熱防治，應多留點時間在高雄，了解病媒蚊的生活型態，掌握各區病媒蚊指數，善用個人影響力宣導正確觀念，讓民眾從居家室內環境做好環境改善，而不是把媒體曝光的機會都浪費在政治口水上，打擊第一線防疫人員的士氣。

對此，孫大千28日在臉書表示，「史上最沒氣度的就是妳黃議員！」第一，當高雄市向中央爭取登革熱防疫的預算補助時，黃捷有沒有說句公道話助市府一臂之力？第二，黃捷為高雄市登革熱的防疫工作到底付出了什麼努力？

孫大千指出，第三，行政院對高市府登革熱防疫工作的補助款到現在還沒完全到位，黃捷要不要大聲疾呼一下？第四，要不是因為有這麼多的黑韓勢力每天消費韓國瑜，韓國瑜可花更多時間在防疫，黃捷要不要省省政治口水？第五，把登革熱疫情當作政治鬥爭的工具，一再「打擊第一線防疫人員士氣」的人，不就是黃捷你們嗎？

孫大千還說，如果只是因為一次翻白眼爆紅之後，就食髓知味，天天藉著批判韓國瑜來累積個人的政治能量，有這樣子的議員，也真的是高雄市民的悲哀。

除了黃捷，行政院副院長陳其邁也在臉書喊話，「防治登革熱、做好做滿」。面對批評聲浪，韓國瑜27日受訪表示，7月1日就會有國軍化學兵投入幫忙防疫，市府該做的工作不會停，「也希望副院長在防疫這一塊，能夠盡可能來幫助高雄」。