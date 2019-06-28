28歲癌末住院…幼女傻問「媽媽什麼時候回家」她默默掉淚：感冒好了就回去

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名28歲的年輕媽媽近日因為胸部不適，所以急忙到醫院檢查，沒想到最終確診為乳癌末期，腫塊也已經達到8.5公分，錯過了黃金治療期。她除了擔心自己的身體外，也害怕一對兒女知道後會大受打擊，因此每當女兒問說，「媽媽什麼時候可以回家？」住院接受化療的她只能默默掉淚說，「等我感冒好了就回去。」

▼年輕媽媽掉淚地說，因為罹患乳癌怕孩子傷心，只好騙說是感冒才住院。（圖／翻攝自梨視頻）



綜合陸媒報導，事發在江西省南昌市，陳媽媽說，其實身體在6年前就已經有異樣，每次擴胸的時候就一直感覺脹脹的，但她都不以為意，直到近日越來越不舒服，在家人的勸說下才趕快就醫檢查。主治醫師夏爽看完後表示，年輕媽媽罹患的是乳癌，「而且腫塊已經達到8.5公分，完全覆蓋了整個乳房。」

醫師接著說，患者腋下也有淋巴結腫大的情況，結果診出來後也是個癌。「陳媽媽當下得知消息後，整個人都嚇呆了，還一度連飯都不願吃，因為她浪費了6年，任何一個時間點都可以挽救她，或者說結局就能完全不一樣。」

對於沒有盡早就醫一事，陳媽媽痛哭地說，「女兒總是問我，『媽媽什麼時候可以回家？』我只能騙他們說感冒好了就會回去了。」

▼陳媽媽深怕孩子知道自己未來將會離開。（圖／翻攝自梨視頻）

醫生最後提醒，乳癌早期治療的效果很好，治癒率大約95%，所以一旦發現腫塊就要立刻求診。網友看完後紛紛留言，「所以千萬別抱著『忍一忍就好』的心態，生病就該看醫生」、「孩子沒有媽媽很可憐的，所以媽媽一定要先好好照顧自己」、「每年都要檢查才行啊」、「隨時用手摸自己，發現腫塊或異常可以避免這種情況」、「好心酸，媽媽孩子都要堅強」、「28歲就癌末了…真的可怕」。