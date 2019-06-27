抱娃散步遭撲倒！20kg大狗突衝出「瘋狂撕咬」...5公分傷口深到見骨

▲大狗突然衝出來，將短髮媽撲倒。（圖／翻攝《澎湃新聞》，下同）

大陸中心／綜合報導

浙江麗水市一名媽媽23日抱著小孩在自家社區散步，沒想到突然被一隻重達20kg的大狗瘋狂撕咬，導致手臂留下長達5公分的傷口，不僅狂流血，甚至還深到見骨。隨後，這隻失控的狗狗被帶走並送至寵物院，幾日之後卻莫名死亡，至今還不知道確切原因。

據《澎湃新聞》的影片中可看見，這名身穿粉紅上衣的短髮媽看見一隻大狗朝她奔來，立刻將手裡的孩子交給路邊的陌生人；下一秒，她立刻被狗狗極大的衝擊力撲倒在地，甚至被瘋狂撕咬，頻頻站起試圖擺脫，卻又再次被撲倒在草叢裡，讓她當場嚇壞。

▲事後，主人才出面趕緊阻止。

隨後，幸好狗狗的主人及時出面，才阻止這場悲劇發生。不過，這名無辜的媽媽手臂已被咬了長達5公分的撕裂傷，甚至深到連骨頭都能看見。她的丈夫表示，「老婆的手腫得很嚴重，而且小孩也被狗爪抓傷了，目前2人打完針，醫藥費由飼主先墊，至於怎麼賠償之後還要再協商。」

丈夫提到，老婆的傷口已經深到見骨，無法當場縫合，必須經過3、4天的觀察，如果恢復效果好的話才能進行縫合；不過，由於傷口面積太大，醫生擔心暴露在外面會感染，因此先用紗布包起來。

▲該名受害媽媽的手部留下嚴重傷口。

此外，丈夫更表示，小孩和老婆的身心都受創，「小孩在打預防針後，晚上發高燒到39度，甚至在睡覺時突然爬起來喊救命，看了相當不捨。」據悉，當時的那隻失控狗狗之後被強制送去寵物店，幾日之後卻莫名死亡，寵物店也未說明死亡原因。他擔心，萬一是狂犬病，會危及到生命，「我們就更難受了。」

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