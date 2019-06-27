遭臨時取消贊助　「好心人讓機位」只求她們順利赴澳洲拼全馬圓夢

▲羊角姐妹目前正在為下周的比賽閉關練習。（圖／羊角姐妹粉絲團授權提供）

記者黃凱翊／採訪報導

你滿心期待著一場證明自己的比賽，希望完成自己設下的里程碑，卻在比賽前一個禮拜被通知機票住宿取消，你會不會慌張？

「羊角姐妹」黛甄、姿予很震驚不安，在那個被通知取消贊助的晚上，她們心慌到只能在粉絲專頁上發文喊著，「好心贊助的單位別拋棄我們好嗎？」

請繼續往下閱讀...

黛甄、姿予是4年前高雄氣爆的受害者，因為意外導致下半身癱瘓，讓他們從此只能坐在輪椅上仰望世界。但他們並不因此氣餒，反而因為仰角，更督促自己必須抬頭挺胸，這四年來，他們為了訓練肌耐力，在復健計劃中加進了路跑馬拉松的挑戰。從2016年一直到2019年，他們坐在輪椅上挑戰各種賽事，也不停的在挑戰自己身體的極限。

原本羊角姐妹預定在7月5日，搭機前往參加里斯本馬拉松比賽，沒想到就在一個禮拜前的26日晚上，當地的旅遊局贊助商突然通知，因為空服員罷工影響，原本的班機被取消，贊助商直接取消提供給兩姐妹的機票和住宿贊助，如此晴天霹靂的消息，讓兩人也只能無奈地在粉絲專頁上喊著「真的很想去澳洲黃金海岸馬拉松挑戰完賽。」

幸好，3月曾經贊助過他們到日本東京馬拉松的李長榮教育基金會，在輾轉聽到消息後，請原本也要到里斯本的李董夫妻讓出機位和飯店，才讓兩姊妹有了順利參加比賽的機會。

▲參加馬拉松對他們而言不僅是復健，更是對自己設下的里程碑。（圖／羊角姐妹粉絲團授權提供）

羊角姐妹為了這場比賽苦練許久，經常練到手的皮都磨破了，現在也持續在為比賽作長時間的耐力訓練閉關練習。友人透露，羊角姐妹最大的心願，就是能跑完全程，因為從一開始，兩人就不曾將運動員當成畢生的職業，如今復健告一段落，希望能「在高雄氣爆5周年前，給自己一個句點」，之後兩人就會暫時放下競速輪椅，開始工作。友人表示，昨晚一度以為不能去了，非常緊張，沒想到立刻就得到基金會的即刻救援。

如今峰迴路轉順利成行，羊角姐妹也認為是好事多磨，希望自己一直以來的努力，更激勵更多脊損的朋友，讓他們持續「以仰角台頭挺胸的仰望世界」。