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長榮罷工Day.8傳勞動部不滿交通部扯後腿　王國材苦笑：只是插曲

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記者洪巧藍／台北報導

長榮空服員罷工行動進入第8天，交通部政務次長王國材今（27）日於應變會議後受訪表示，工會今日已把訴求公布，有個清楚的對案，是個好的起步，而資方也應該針對這件事釋出善意。至於外傳勞動部不滿交通部頻頻對外放話、扯後腿，甚至質疑交通部把勞動部當「細漢」，王國材緩頰表示，這可能是某些人的個人意見，無法反應兩部會之間的關係，他看雙方部長關係良好，這僅是一個插曲。

▲▼長榮罷工進度第八日，空服愛的抱抱時間。（圖／記者范綱儀攝）

▲長榮罷工進度第八日，空服愛的抱抱時間。（圖／記者范綱儀攝）

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針對長榮空服員罷工事件，交通部27日舉行第8次應變會議，王國材對外說明表示，今日也主要針對的運輸計畫做一些討論。27日原訂181架次，取消105架次，旅客影響2萬0988人，運能42%；統計自20日下午罷工至今，總共取消738架，15萬3164人次；影響旅行團84團共1990人，旅行社已經事先安排好。

27日開始，長榮採取消長程、保住短程的方式處理，短程累積一定旅客就改大班機，包含胡志明、成田、福岡、大阪等點都放大機型，把累積旅客做一個處理，至於洛杉磯、香港則加班處理。

▲長榮空服員罷工第八天，航班受影響持續停飛。（圖／記者林敬旻攝）

▲長榮空服員罷工第八天，航班受影響持續停飛。（圖／記者林敬旻攝）

有媒體報導指勞動部對交通部感到不滿，有官員受訪表示，勞動部為了不讓協調破局盡可能保密，但交通部卻屢屢對外放話；此外，交通部受訪時還曾稱「林佳龍指示勞動部溝通勞資雙方」，也讓官員質疑交通部吃勞動部豆腐「難道勞動部是交通部的細漢？」

王國材回應，這次可能是大家都很忙，心情不是很好，這主要可能是某些個人意見，但就他看來雙方部長、次長關係都很好，有持續聯繫且努力處理這件事情，現在是出來解決紛爭，不要內部又造成紛爭。王國材也說，對外發言僅是講一些大方向報告，談判細節交通部並不清楚，某個同仁的意見不真的反應兩部會之間的關係，只是一個插曲。

至於被質疑吃勞動部豆腐，王國材解釋，應變中心有分為四個小組，包含機場調度、旅遊、勞資協調等，主席對四組會有一些結論，說過去溝通協調，是以打氣的方式，不是命令，沒有吃豆腐的意思，那同仁可能沒參加會議。

王國材感嘆，罷工很辛苦，不僅勞資雙方，媒體也辛苦，大家都希望趕快落幕；至於是否能如王國材之前所言在月底前落幕，他僅說，今天工會已經提出對案，為好的開始，勞方的釋出善意很明確，討論也容易聚焦，有助於問題解決。

桃園空服員職業工會27日公布訴求4大方向調整，包含不再堅持禁搭便車條款、不再堅持勞工董事、不堅持調整日支費，但東京、北京航線增加過夜月份；至於完整具體8點訴求已經給勞動部，其餘細節因應勞動部要求，不便公開。

●東京、北京航線增加過夜月份，並全面檢討現行包月方案。
●接受每月勞資會議，每季董總會議，每半年檢討班表及服務流程，提供勞工相關必要資訊，例如年度招募計畫。
●不堅持調整日支費，同意公司飛安服勤獎金方向，計算單位及數額待議。
●同意不以薪酬為禁搭便車差別待遇，以其他促進工會團結方案代替。

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關鍵字：長榮罷工,長榮航空,交通部

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