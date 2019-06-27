三星翻轉中階機A80六月底開賣　建議售價19,990元

▲三星翻轉三鏡頭手機Galaxy A80終於確定於六月底陸續開賣。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

台灣三星在今年四月中旬時，推出了多款A系列手機陣容，而當中最引人注目的，就是搭有翻轉相機的Galaxy A80機款；等了兩個多月，台灣三星終於確認A80上市時間、價格，將在六月底陸續於全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城上架，至於電信商方面，則是由中華電信獨家上市；單支售價19,990元。

本次三星將上架極鏡黑、極鏡銀、極鏡金3款顏色，凡於8月31日前購買將可獲得「360°全景美拍腳架」（市價1,890元），隨盒更附有「質感背蓋」。

A80最大的特色在於其擁有翻轉三鏡頭，前後鏡頭皆使用同一組鏡頭，可自動升降翻轉，無縫捕捉影像，且不管是前拍、後拍，怎麼拍都是4,800萬畫素的超高畫質。搭載123°超廣角鏡頭與內建AI相機配備可支援30種「場景智慧辨識」功能；此外，Galaxy A80搭載的3D景深鏡頭，更能錄製景深影片，主打「隨時隨地焦點在我，盡情展現自我本色」。

A80螢幕為6.7吋FHD + Super AMOLED新一代全螢幕，高達93%以上的超高屏占比；讓使用者完全沉浸在遊戲、影片、照片和故事裡。大螢幕帶來更好的視覺享受與舒適的操作性。

在電池續航力方面，Galaxy A80搭載3,700mAh大電量智慧電池，能根據用戶的日常作息和應用程式的使用模式，自動優化電池的續航表現，以獲得最佳的性能表現，且支援25W閃電快充，讓用戶毋須擔憂電力，每天都無憂無慮玩樂不停歇。