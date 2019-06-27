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第二代Galaxy Fold傳開發中　螢幕更大且配有S Pen

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▲▼Galaxy Fold實機。（圖／達志影像／美聯社）

▲Galaxy Fold實機。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

三星摺疊手機Galaxy Fold於今年2月首次亮相後，卻因為在正式發售前出現瑕疵，上市時間因此延後，至今仍未正式上市。但據外媒報導，三星並不擔心摺疊手機的未來，目前該公司傳出正在研發第二代Galaxy Fold，預計將搭載更大的螢幕以及S Pen。

據外媒《SamMobile》引述來自韓國的消息來源報導，傳出三星已經著手開發第二代Galaxy Fold，預計將會保留與Galaxy Fold相同的摺疊外型，螢幕尺寸則會加大至8吋，並搭載在Note系列頗受歡迎的S Pen，外傳三星已經向供應鏈要求製造給第二代Galaxy Fold使用的S Pen零件。至於外側螢幕方面，這次的消息並沒有透露第二代Galaxy Fold外側螢幕的大小，目前Galaxy Fold的外側螢幕大小為4.6吋。

Galaxy Fold是三星旗下首款摺疊智慧型手機，正面螢幕為4.6吋，比目前大多數智慧型手機的螢幕都小，但展開後的螢幕尺寸達7.3吋，使用者可同時操作3個應用程式。該機款擁有512GB儲存空間及12GB記憶體，媲美高階筆電。另搭載6顆鏡頭及2顆電池。有銀色、黑色、綠色和藍色4色可選。

但在4月份時，多位率先獲得Galaxy Fold實機的國外科技部落客或記者紛紛在Twitter上表示他們的Galaxy Fold出現狀況，雖然有些為人為意外損壞，但三星相當看重這些事件，因此決定延後Galaxy Fold的上市時間，至今仍未宣布何時才會正式上市。

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關鍵字：Galaxy Fold,摺疊智慧型手機,三星,S Pen

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