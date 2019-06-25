三星在陸推出5G換機計劃　加入會員享最低0元換5G手機！

▲三星在大陸官網上公布了「5G先鋒計劃」，標榜「0元起搶先換5G」。（圖／取自三星大陸官網）

科技中心／綜合報導

中國大陸工信部（工業和資訊化部）本月初正式向當地部分電信商發放5G商用牌照，各大手機廠也開始在大陸緊鑼密鼓地準備5G產品的上市計劃。稍早三星宣布將於中國大陸推出「5G先鋒計劃」，透過補差價的形式，為現在購買4G手機的用戶下半年升級5G提供了一種新的選擇。

三星稍早在大陸官網上公布了「5G先鋒計劃」，標榜「0元起搶先換5G」。據計劃內容，若用戶在今年7月1日至8月31日期間購入三星Galaxy S10系列或A80智慧型手機，並支付人民幣99元（約新台幣454元）即可加入「三星5G俱樂部」。在三星最新5G手機上市後60日內支付差價並申辦電信指定方案，即可以最低0元的價格換購最新款三星5G手機。

據陸媒《鳳凰網科技》報導，三星大中華區總裁權貴賢表示，三星將於今年下半年推出3至4款5G手機，同時他也透露，年初於美國發表的三星首款可摺疊智慧型手機Galaxy Fold馬上將於中國大陸發布，但具體時間尚未確定。

三星已於今年4月5日正式在南韓銷售Galaxy S10 5G版手機，據新浪科技引述當地電信業的多個消息來源報導，S10 5G版在南韓每日約售出1.5萬部，截至4月底，該機款約佔所有Galaxy S10系列手機總銷量的20%，不過當前該系列機種的日銷售量中5G版佔比達已70至80%。

Galaxy S10 5G也於6月7日在英國上市，透過當地電信商EE及Vodafone進行銷售。另外，三星還將與德國、西班牙和義大利的電信商合作，預計將於今年夏天在上述國家推出S10 5G。