華信班機出現「國際劫機碼」後消失？　民航局：假消息

▲許先生在下午1點左右，接受到劫機訊息。（圖／網友許耿睿提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者胡順惠／台北報導

一名許姓航空迷今（27）日13時左右在航空ADS-B查詢網站上，發現華信AE7842班機在台南嘉義交界，突然出現國際劫機電碼7500，後續消失在系統上面，過台中空域才又出現在系統上面。華信航空指出，並無此班機。民航局也表示，不是華信航空，這個時間點是華航的7I7842航班，是從台南調度到桃園的航班，原本就是空機沒有載客，有可能是系統錯碼，會再做後端確認。