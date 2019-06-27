因應酒駕重罰、同車乘客連坐　嘉縣警七月加強攔查

▲▼嘉義縣警局酒駕宣導。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



為宣示「酒駕零容忍」之決心，呼應政府修法「酒駕罰很大，拒測罰更重」政策，嘉義縣警察局於7月1日起將加強攔查執法，一旦發現駕駛人有酒味酒容，將依法酒測，超標究辦，絕不寬貸。而新修正道交條例也在7月1日上路 ｢酒駕重罰、同車乘客連坐｣，嚴懲酒駕歪風。

酒駕行為經常與飲宴活動有關，警方特別呼籲民眾建立「指定駕駛」的觀念，事先約定一人駕車不喝酒，不僅其餘同車親友可以盡興，人身安全也更有保障；此外，亦可選擇搭乘大眾運輸工具往返。而酒店、飯店、餐廳、KTV......等供應酒類飲宴場所，業者應主動協助「代叫計程車」或「代客駕車」的服務，尤其建議代客泊(停)車人員，要避免直接將車輛鑰匙交還酒醉顧客，並積極勸導及協助安排上述代駕服務，不可任其酒駕上路，假如顧客仍執意酒後駕車，應立即通知警方到場處理。



然而，酒後駕車經常衍生重大交通事故，造成人民生命財產之重大損失，《新制》重點包括：

一、 酒駕初犯罰鍰，汽機車有別。

二、 酒駕、拒檢（測）、再犯，罰鍰累加「無上限」

三、 同車乘客連坐處罰。

四、 慢車酒駕、拒檢（測）也加重處罰。

五、 酒駕累犯或拒檢（測），肇事致人重傷死亡沒入車輛。







