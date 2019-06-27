她要壯老公少健身多打掃…慘被「關牢房17hr」　傻眼曝：練到不舉吃威而鋼　

▲58歲的桑德斯至今仍迷戀健美。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國清潔公司老闆娘桑德絲（Valerie Sanders）因為要求老公多花點時間打掃家裡，結果被警方逮捕並拘留17個小時，還被指控「有強迫或控制他人行為」的嫌疑，讓她不禁喊冤，「我老公把一整天的時間都花在健身房，我只是要他拿吸塵器吸家裡的一部分而已！」不過這週結果出爐，檢察官決定不起訴；桑德絲和她的健美老公也正在辦理離婚手續。

根據《每日郵報》報導，住在約克郡卡特里克（Catterick，North Yorkshire）的桑德絲透過網路，於2012年認識麥可桑德斯（Michael Sanders），並在2年後嫁給他從夫姓，2人共同生育子女，也養了2條臘腸狗。桑德斯在婚後不久被前東家開除，之後在健身房找到一份經理職位，從此愛上健身，還會服用類固醇加強身體雕塑和參加健美比賽。

人生重心轉移後，50好幾的桑德斯開始一大早就跑去健身房，直到夜深了才回家，空閒的時候還會花上4個小時清理愛車，被冷落的老婆桑德絲也因此發起牢騷。2018年4月，桑德絲在出門上班前要老公花點時間拿吸塵器打掃家裡的一部分，不要有事沒事就往健身房跑，而就在當天稍晚她被警察找上，一拘留就是17個小時。

▲桑德絲受不了老公狂健身，還影響到她的生活。（圖／unsplash）

14個月後，檢察官決定不起訴桑德絲。她在接受記者訪問時大發牢騷，「如果這件事情真的鬧上法庭就太誇張了」，「這當然不是強迫他人行為啊，如果是的話每對夫妻不就都要上法院了？」她說，「他老是在健身，一天可以吃上5、6餐，還把食物全倒進攪拌機一起攪拌。我在上班他就在健身房，從早到晚，我根本見不到他。」

桑德絲對於老公熱衷的興趣不以為然，「他開始參加各種健美比賽，但這一點都不吸引人，跟他抱抱就像在抱一塊燙衣板。他吃威而鋼，然後把不舉怪到類固醇頭上。」她說，老公開始服用藥片後變得很會打噴嚏，2人從此以後就分床睡了。

▲桑德斯身材越來越好，床上表現卻變得很差。（圖／翻攝pixabay）

桑德斯對老婆也感到不滿，「她很愛針對我，會因為家裡有2條臘腸狗，就每天故意把掃具拿出來要我打掃。」他聲稱，老婆以前其實是支持他去健身的，至於服用威而鋼這件事，是因為賀爾蒙的關係，「她要我不准這個樣子接近她，我覺得很傷心。」不過隨著這禮拜案件偵結，桑德斯夫婦的婚姻也走到末路，目前正在跑離婚手續。

報導指出，英國2015年12月定調「在家庭或親密關係中強迫或控制他人的行為」屬於非生理上的犯罪；官方數據顯示，自法案施行後，97％的涉案人都是男性，其中7304人被逮捕，1157人被正式提告，但只有235人被定罪。