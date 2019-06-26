「鍋具女王」菲姐遭舊愛控押人恐嚇　她回擊反控誣告結果出爐

▲菲姐與同居35年的男友自從關係決裂後，雙方互相控告不斷。（圖／資料照）

突發中心／台北報導

本名甘玉惠的「鍋具女王」菲姐和男友丁洋機同居35年，最後仍決裂2人還互相控告。先是丁男指控菲姐帶人強押他到公司談判，北檢不起訴後換菲姐反擊，指控丁男誣陷恐嚇她，反控他涉誣告罪，但經北檢調查，認為丁男並未捏造事實誣陷菲姐，因此處分不起訴。

菲姐與交往多年的男友丁洋機共同創立公司打拼，多年來由菲姐打著媽媽牌形象，在美食節目上主持，以「你看看，你看看」的名言，風靡婆婆媽媽。菲姐代言丁洋機的公司所代理的義大利知名品牌鍋具、還開餐廳，淡出螢光幕後事業依舊做得有聲有色。但2人關係在2013年逐漸破裂、事業分道揚鑣，而2人也因感情和錢爭訟不斷。

其中一個官司發生於2016年7月間，丁男指控菲姐帶人將他押到由2人共同創立販售鍋具的「冠彣公司」談判、恐嚇，因此對菲姐提出強制及恐嚇等罪。不過台北地檢署調閱監視器畫面，發現丁男並未遭強押且未立即提告，還多次與菲姐見面，認定罪證不足因此處分不起訴；然而菲姐獲不起訴後便反控丁男涉犯誣告罪。

對此丁男否認有誣告的不法犯意，還強調自己當時確實遭菲姐等人強押恐嚇。經檢察官調查，認為菲姐提告的依據僅有不起訴處分書，且處分理由是因為丁男在事後未立即求援，也沒事證能證明被強押恐嚇；但當時陪同菲姐前往的男子指出，當天有看到2人在辦公室爭吵，而公司另有一名女秘書也到庭作證，指丁男在門口對她大喊「我被押上來了」。

因此檢察官認為，丁男當時的提告並非子虛烏有，認為罪證不足處分不起訴。

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