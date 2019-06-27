美國再封殺5家中國企業　中科曙光：缺乏事實依據也不符各方利益

▲中科曙光回應被美列入實體清單：缺乏事實依據。（圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

美國商務部日前將中科曙光、天津海光、成都海光積體電路、成都海光微電子技術、無錫江南計算技術研究所5家中國企業或機構列入出口管制「實體清單」，禁止它們從美國供應商採購零部件。對此，中科曙光26日回應，「缺乏事實依據也不符各方利益」。中科曙光是中國科學院下屬高科技企業，曾將中國超算帶入全球前3名之列。

美國商務部指出，這些企業參與了違反美國國家安全及外交政策利益的活動，對於美國造成重大威脅。商務部還提到，中科曙光以及無錫江南計算技術研究所是中國開發高性能計算的龍頭，無錫江南計算技術研究所更是以「支援中國軍事現代化」為主要任務。在習川會前夕，美國再度公佈貿易黑名單，可能讓雙方之間的緊張情勢加劇。

中科曙光是中國高性能計算的明星企業，連續9年獲得中國高性能計算機百強榜市佔率第一位，在上週德國法蘭克福發佈的新一期全球高性能計算機TOP500榜單上，上榜63台設備。

中科曙光回應，「被列入實體清單意味著中科曙光使用含有美國技術的元器件、軟體和服務受到限制，與美國合作夥伴間的正常商業合同執行及供應鏈協作受到嚴重干擾，中科曙光感到震驚並深表遺憾。」

聲明還表示，「美國有關機構對中科曙光及相關企業業務情況的理解存在著較大偏差，所做出的決定缺乏事實依據也不符合各方利益。我們將積極與相關機構溝通，希望通過對話增進了解，以降低事件造成的影響。」

中科曙光23日晚間曾表示，「近日關注到市場有關於公司被美國商務部工業與安全局納入實體名單的媒體報導，公司正在核實相關內容，全面評估此事件對公司可能產生的影響，做好應對工作，並與各方面積極溝通。」

▼中科曙光是中國科學院下屬高科技企業。（圖／翻攝自《中新網》）