隨時會爆炸！家中驚見「解放戰爭遺留物」　他嚇歪：當鐵鎚用了2年

▲老式手榴彈。（示意圖／中新社）

大陸中心／綜合報導

用了2年的鐵鎚竟然是危險物品。安徽臨泉縣韋寨鎮一名中年男子近日看見附近鄰居正在賣廢棄用品，原本只是想看看有什麼新奇的東西，沒想到竟從對方口中所描述的器具特徵得知，自己家裡的那把鐵鎚似乎就是「手榴彈」，讓他嚇得立馬報警，請警方協助處理。

據了解，當地警方24日接到通報稱，臨泉縣韋寨鎮的村民發現手榴彈，於是便趕緊通知排除爆炸物的專家一同前往現場。經專家判斷，這是一枚「老式手榴彈」，外觀較新，評估年代可能是在解放戰爭後所留下，而且隨時都有爆炸的可能性，必須小心翼翼地進行妥善處理。

▲中年男子近日發現他用了2年的鐵鎚竟是手榴彈。（圖／翻攝安徽商報，下同）

該名中年男子表示，當時看見鄰居擺出廢棄用品出來賣，發現其中一項煉鐵器具與自己家中的鐵槌相似，一問之下得知是手榴彈，懷疑家裡的那個會不會也是同樣的東西，當場起雞皮疙瘩，之後才趕緊請警方協助。

事後，專家也攜帶金屬探測器，並且聽從中年男子的指引，到當時發現手榴彈的地點進行探測，幸好沒有發現其他爆炸物。目前，該枚手榴彈已被轉至廢舊彈藥庫，日後將統一進行銷毀。

▲專家在中年男子家中附近進行探測，確定沒有其他爆炸物。