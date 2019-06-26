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影／帶手機被沒收！老師狠拿鐵鎚「瘋狂猛砸」30支...學生目睹全崩潰慘叫

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國際中心／綜合報導

印尼近日傳出一部影片引起網友熱議，有一所學校因為禁止學生攜帶手機，卻仍有學生心存僥倖偷帶而被沒收，老師便決定懲罰學生，將被沒收的手機「一字排開」，毫不留情地拿起鐵鎚瘋狂砸爛，學生目睹這一切在旁崩潰喊叫。

▲▼老師狠拿鐵鎚「瘋狂猛砸」。（圖／翻攝自Facebook／我们是马来西亚人 We are Malaysians）

▲狠拿鐵鎚猛敲手機，一旁老師更露出「謎笑」。（圖／翻攝自Facebook／我们是马来西亚人 We are Malaysians）

據《中國報》報導，印尼西爪哇一所宗教寄宿學校，為了維護學校的紀律，嚴重警告學生禁止攜帶手機上學，否則將被沒收和銷毀。然而，還是有不少學生「不信邪」偷帶，結果被經驗豐富的老師抓個正著，全部沒收充公。

▲▼老師狠拿鐵鎚「瘋狂猛砸」。（圖／翻攝自Facebook／我们是马来西亚人 We are Malaysians）

▲手機被敲得四處噴飛。（圖／翻攝自Facebook／我们是马来西亚人 We are Malaysians）

從影片中可以看到，幾位老師站在學生面前，將大約30支手機一字排開地擺在桌上，隨後一位老師便拿起鐵鎚暴力的猛砸，途中甚至「換打手」，將鐵鎚移交給另一位老師，只見這些手機機身、零件四處噴飛，一旁的學生更是心疼不已，瘋狂喊叫。

影片曝光後馬上引來網友正反論戰，有人認為這是一個很好的紀律行動，留言表示「本就是學生違規在先，影片看了真是大快人心！」然而，也有不少人覺得學校的作法太過霸道、極端，「好好的手機沒必要這樣吧」、「怎麼不扣押手機，半年再還給學生，校方這樣是造成浪費！」、「不應該在學生面前這麼做」、「這砸的可是家長的血汗錢啊」、「學校的管理方式真的有問題...」。

ET快訊
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帶手機被沒收！老師拿鐵鎚瘋狂砸30支　學生目睹全崩潰慘叫

關鍵字：印尼,鐵鎚,違規,手機

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