醫療器材「重複使用」？　江蘇一醫院69洗腎患者感染C肝　

▲江蘇省鹽城市東台市人民醫院被曝光洗腎病人陸續發現感染C肝病毒。（圖／翻攝自《中國新聞周刊》）

大陸中心／綜合報導

江蘇省鹽城市東台市人民醫院近日傳出血液透析（編按：洗腎）病人陸續感染C型肝炎。根據調查，確認感染病毒患者共69例，是在4～5月間陸續被發現。造成院內大規模感染，主要是管理制度執行不到位，目前東台市人民醫院黨委書記、院長和分管副院長已被免職。

據《中國新聞週刊》報導，醫院血透室26日還依舊正常使用。丙肝（C型肝炎）是由丙肝病毒（HCV）引起的急、慢性肝炎，主要經血液、性和母嬰傳播。和A肝、B肝相比，C肝並不為人熟知，大陸直到1989年才確認存在。感染C肝病毒後，患者癥狀較輕或無癥狀，但慢性化率高達60%～85%，容易發展成慢性C肝患者，進而發展成肝硬化。

血液透析患者由於共用透析器材及接觸密切，被認為是感染HCV的高危人群。此類感染事件先前在大陸也有發生過，2009年～2011年間山西、安徽、河南、遼寧等地多家醫院都被曝出洗腎病人感染C肝。這些事件調查報告均指出，醫院在血透管理方面存在漏洞，或器材導管等醫療用具多次使用，或操作過程不規範。

以2016年陝西省商洛市鎮安縣醫院的血透患者C肝感染事件為例，當時39人確診感染。陝西省疾控中心主管醫生曹磊等人2018年發表的事件調查結果表明，醫院血液透析室存在未對B肝、C肝患者實行隔離透析，多人共用肝素註射器，部分透析器重複使用消毒程式不規範等問題，是導致暴發的主要原因。

此前，大陸原衛生部2010公佈的《醫療機構血液透析室管理規範》要求，攜帶B肝、C肝病毒、梅毒螺旋體及愛滋病病毒的患者應當分別在各自隔離透析治療室或者隔離透析治療區進行專機血液透析，治療間或者治療區、血液透析機相互不能混用。