韓國瑜接連遭嗆　陳水扁：台灣教導慎思明辨教育的成功

▲陳水扁。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜跟模範生、畢業生合照接連遭酸，引起議論，更有網友發起連署要罷免韓國瑜。對此，前總統陳水扁表示，這是韓國瑜吃碗內看碗外，市長位子才坐半年就要中途落跑競逐總統的選舉後遺症，也是台灣教導慎思明辨教育的成功。

陳水扁說，韓國瑜先後遭中山國中畢業生伸食指嗆「你要去選總統這件事情，實在是太可笑了」，鳳山商工畢業生穿「溜之大吉」T-Shirt、雄中畢業生穿民進黨立委競選T-Shirt，及拿《為什麼愛說謊》心理學著作合影嗆聲或突襲，「這是全國歷任市長參加類似頒獎合影活動第一次發生。」

▲雄中生抱書《愛說謊》突襲韓國瑜 。（圖／記者賴君欣攝）



陳水扁指出，姑不論有多元的不同聲音是民主常態，也是台灣教導慎思明辨教育的成功，年紀輕輕就有自己的獨立思考。更是韓市長吃碗內看碗外，市長位子才坐半年就要中途落跑競逐總統的選舉後遺症。

陳水扁也說，對於高雄非韓市民迫不急待地連署提案要罷免韓國瑜「不以為然」，他直言，民選公職做不好，下次不要選他就是了。

陳水扁提到，2000年就任總統才5個月，因為停建核四爭議，藍委就要提案罷免正副總統，選輸的一方如果可以這樣罷來罷去，「冤冤相罷」何時了？！

▲「Wecare 高雄」團體發起號召罷免韓國瑜。（圖／翻攝自「Wecare 高雄」臉書）