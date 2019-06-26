南庄鄉長遭提當選無效不起訴　堅稱不知樁腳幫買票！法官信了

▲南庄鄉長邱梓增遭提當選無效之訴，法官採信樁腳主動替他買票之說，宣判駁回。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣南庄鄉長邱梓增，於2019年地方公職人員選舉時，被控樁腳林姓男子以每戶5千元，替他買票；對手劉月梅也對他提當選無效之訴。邱涉刑事賄選罪嫌部分，苗栗地檢署依罪嫌不足，未起訴邱；當選無效之訴部分，苗栗地方法院也採信林男主動替邱買票說法，26日下午宣判駁回。

判決書指出，2019年11月24日舉行第18屆南庄鄉長選舉，投開票結果邱梓增得票數為3217票，經苗栗縣選舉委會公告當選。落選人劉月梅對邱梓增提起當選無效之訴，主張被告邱梓增之樁腳林姓男子，於2019年10月初競選期間，為邱梓增以每戶新臺幣5000元現金，分別向黃姓等3位選民買票，並要求於選舉投票支持邱梓增。

邱梓增則表示，自己否認有買票行為，並抗辯林男並非其競選團隊之工作人員，也非其樁腳，其並未授意林男買票，也不知情林男買票。林男是因為與原告同係經營遊覽車生意，擔心如劉月梅選上鄉長，他的遊覽車生意會被劉月梅搶走，始自行為邱梓增買票。

合議庭認為，林男係為避免所經營的遊覽車生意遭同行的劉月梅搶走，故主動為邱梓增出資賄選，並無證據證明被告知情或與林姓男子有行賄買票的犯意聯絡。

受賄的黃姓男子也證稱，林姓男子說邱梓增沒有錢，他是友情贊助，邱梓增當選後，鄉公所辦活動辦活動，會叫他的遊覽車，這樣他才會有錢賺，前鄉長的太太也是開遊覽車公司的，搞得他都沒有生意做，所以支持邱梓增等情，與林姓男子供述情節相符。

合議庭認為，依原告舉證及依調取之刑事卷證、通聯紀錄 ，均不足以證明邱梓增有違反選罷法第99條第1項交付賄賂賄選行為，則劉月梅所提邱梓增當選無效之訴，與選罷法當選無效之要件不符。故判決原告之訴駁回。