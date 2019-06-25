1年捉蛇捕蜂2千5百萬　盧秀燕：前朝未編只好動用天災預備金

▲盧秀燕關心石岡地區農特產銷售情形。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

天氣逐漸轉熱，也進入蛇類頻繁出沒的季節，市長盧秀燕25日在市政會議時表示，今年編列捕蜂捉蛇預算2千5百萬元，但因為去年前朝未編，市府只得挪用原本用在天災的緊急第二預備金支應，盧除了呼籲民眾勇於檢舉違法放生蛇之外，更要求外包廠商考量野放地點，以免放了蛇卻危害到當地民眾。

▲盧秀燕呼籲民眾勇於檢舉違法放生蛇情形。（圖／記者鄧木卿攝）

台中市政會議上午移至石岡區舉行，農業局長蔡精強提案表示，今年市府捉蛇捕蜂年度預算2千5百多萬元，扣掉中央補助的5百多萬元，市府還得自籌2千多萬元，由於已進入蛇類出沒季節，只好先行動用原本要應付天災的第二預備金758萬元。

蔡精強表示，捕蜂捉蛇的業務去年已從消防局移至農業局，民眾一旦發現蛇蜂，仍打119向消防局通報，上午8點至晚間10點，由農業局委外廠商處理，晚上10點至隔日上午8點，則由消防局支援，廠商在30分鐘內會聯繫通報民眾，蛇類在4小時內抓到，蜂類則是7天內。

盧秀燕指出，捉到的本土蛇會野放，但也要注意野放地點與處理方式，以免危害當地民眾，她也呼籲民眾勇於檢舉違法放生蛇的情形。