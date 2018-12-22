5分鐘上色！全台首座凝膠美甲體驗機現身　限時消費就可體驗

▲全台首座凝膠美甲體驗機將現身日藥本舖西門門市。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

藥妝通路業者不僅拼商品促銷，近來更積極引進各種體驗服務，如日藥本鋪更推出全台首座「HOMEI凝膠美甲自動體驗機」，主打5分鐘即可上色、一撕即卸不需磨甲的WEEKLY GEL，讓女性在家即可輕鬆完成沙龍級的凝膠指甲。

日本女性熱愛指甲彩繪，已到全民運動的瘋狂程度，而近年美甲也在台灣風靡了各年齡層的女性，但動輒上千元的花費，讓小資女吃不消。對此，日藥本舖看準台灣美甲市場每年持續成長，特別引進在日本被稱為「第三類」凝膠領導品牌-HOMEI。

日藥本舖指出，不同於市面上可撕除的指甲油，使用第二天即開始斑駁脫落，Weekly Gel可維持10-14天。且自12/22至12/24中午12點至21點，全台首座「HOMEI凝膠美甲自動體驗機」也將現身西門門市，凡購買彩妝商品，憑發票即可體驗日本最新的美甲體驗機。

另外，為提供消費者更多彩妝服務，康是美繼今年推出SHINE天團彩妝師及SHINE彩妝概念店後，自即日起再推出60位彩妝師全台駐店服務，並自12月26日起至2019年1月15日前，凡至全台門市購買彩妝商品滿688元，除了可免費試妝，還可獲得試妝體驗禮及9折券。