老兵凍傷捐斷趾…世上最噁心酒飲「酸腳趾雞尾酒」　嘴唇必嚐粗糙感！

There's a new toe in town. Nick Griffiths, the British Marine who lost his toes during the Yukon Arctic Ultra, has donated one of them to the Downtown so people can dunk it in liquor. #sourtoe #dawsoncity pic.twitter.com/xyELRV4v1K — Dave White (@YukonRadioDave) 2019年6月11日

記者林瑩真／綜合外電報導

英國一名突擊隊退役老兵因為去年參加加拿大育空極地馬拉松（Yukon Arctic Ultra）凍傷，腳趾遭到切除，但他不希望浪費，決定將腳趾樂捐給一間飯店地下酒吧，讓對方製作「酸腳趾雞尾酒」（Sourtoe Cocktail）。

綜合外媒報導，葛瑞非茲（Nick Griffiths）因為這場極地馬拉松而受盡困苦，眼睛被凍到睜不開、整個人脫水、失眠，幾乎麻痺，最後送醫被切除3個腳趾頭。不過一名護士告訴他，世界上流行一種最令人厭惡的飲酒，名為「酸腳趾雞尾酒」，如果他不想失去它們，可以考慮捐給酒吧。

所謂「酸腳趾雞尾酒」，就是以威士忌為基礎，接著放入木乃伊化的人腳趾，宛如老式橘皮。當有人點單時，酒客可以選擇快速喝下、也可以慢慢喝，不必把腳趾放入口中，但必須得讓嘴唇觸碰到粗糙的腳趾，這就是喝「酸腳趾雞尾酒」的規則。

Sled-dog racer donates three frostbitten digits to Yukon's "Sourtoe Cocktail" https://t.co/9WYUX97wL4 pic.twitter.com/yGVUdSO2SN — HuffPost Canada (@HuffPostCanada) 2018年4月6日

葛瑞非茲一聽，立刻將斷趾寄給Downtown飯店地下一家已有逾40年歷史、以「酸腳趾雞尾酒」為名的酒吧，自1973年以來，他們已經提供超過8萬6000杯酸腳趾雞尾酒。

酒吧經理格勒（Adam Gerle）透露，過去的腳趾曾被酒客吞下偷走，他們目前只有2個庫存，4至5個腳趾可用，但「大腳趾噁心效果最好，客人最喜歡，我們很長一段時間沒有大腳趾了」。不過腳趾必須先放入醫用酒精，再用岩鹽做成腳趾木乃伊才能入酒，至少要花費6週。

為了感謝葛瑞非茲的捐贈，飯店將提供機票，邀請葛瑞非茲在今年夏天前來享用一杯「酸腳趾雞尾酒」。對此，葛瑞非茲也表示很開心，「有朝一日會去捧場」。