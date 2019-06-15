　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

老兵凍傷捐斷趾…世上最噁心酒飲「酸腳趾雞尾酒」　嘴唇必嚐粗糙感！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者林瑩真／綜合外電報導

英國一名突擊隊退役老兵因為去年參加加拿大育空極地馬拉松（Yukon Arctic Ultra）凍傷，腳趾遭到切除，但他不希望浪費，決定將腳趾樂捐給一間飯店地下酒吧，讓對方製作「酸腳趾雞尾酒」（Sourtoe Cocktail）。

綜合外媒報導，葛瑞非茲（Nick Griffiths）因為這場極地馬拉松而受盡困苦，眼睛被凍到睜不開、整個人脫水、失眠，幾乎麻痺，最後送醫被切除3個腳趾頭。不過一名護士告訴他，世界上流行一種最令人厭惡的飲酒，名為「酸腳趾雞尾酒」，如果他不想失去它們，可以考慮捐給酒吧。

所謂「酸腳趾雞尾酒」，就是以威士忌為基礎，接著放入木乃伊化的人腳趾，宛如老式橘皮。當有人點單時，酒客可以選擇快速喝下、也可以慢慢喝，不必把腳趾放入口中，但必須得讓嘴唇觸碰到粗糙的腳趾，這就是喝「酸腳趾雞尾酒」的規則。

葛瑞非茲一聽，立刻將斷趾寄給Downtown飯店地下一家已有逾40年歷史、以「酸腳趾雞尾酒」為名的酒吧，自1973年以來，他們已經提供超過8萬6000杯酸腳趾雞尾酒。

酒吧經理格勒（Adam Gerle）透露，過去的腳趾曾被酒客吞下偷走，他們目前只有2個庫存，4至5個腳趾可用，但「大腳趾噁心效果最好，客人最喜歡，我們很長一段時間沒有大腳趾了」。不過腳趾必須先放入醫用酒精，再用岩鹽做成腳趾木乃伊才能入酒，至少要花費6週。

為了感謝葛瑞非茲的捐贈，飯店將提供機票，邀請葛瑞非茲在今年夏天前來享用一杯「酸腳趾雞尾酒」。對此，葛瑞非茲也表示很開心，「有朝一日會去捧場」。

ET快訊
韓國瑜大進場！12萬韓粉「眼眶全濕」高喊：總統好

關鍵字：英國,老兵,極地,馬拉松,截肢,腳趾,酸腳趾雞尾酒,酒吧,Nick Griffiths

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

135年來首位女校長！　53歲指揮官接管美國海軍戰爭學院

暴龍奪冠多倫多全城激昂！　Roots也瘋狂祭出「限時7折」

惹到隱藏版大魔王！11歲男童遇竊賊…抓狂「抄起開山刀」放大絕

350億去哪了？法國富豪承諾鉅額捐款　聖母院發言人：一毛都沒收到

28歲女師「調情13歲嫩草學生」：想無止盡XX！抓時間奔爺爺家激烈車震

傑克為什麼死了？經典《鐵達尼號》彩蛋藏22年　最後一幕致敬船難

美參議員誠懇寫信「警告川普」：別把華為當談判籌碼！

老兵凍傷捐斷趾…世上最噁心酒飲「酸腳趾雞尾酒」　嘴唇必嚐粗糙感！

小偷闖空門失敗　遭2比特犬活逮…腿被啃爛見骨

整間店只有1位本地員工！　走進日本超商宛如「來到大陸旅遊」

余天被余祥銓惡整　一開箱嚇到跪在地板痛罵「死小孩」

三重大嬸用餐拒清垃圾遭店員勸 下秒暴走狂扯馬尾摔人又猛巴頭

公布院會影片「韓國瑜在閉目養神」　剪接暗酸韓？蘇：18次都公開非針對

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

走錯場？林姿妙出席畢業典禮 「跳針闡述政績」台下滿頭問號

小學弟睡翻...他「出借大腿」當枕頭 鮮肉學長暖笑+撥髮驚呆網：超帥

虎斑汪雙眼發亮鎖定前方麵包 漏接瞬間完美詮釋「懊悔神情」

大S走到一半遭潑水　范曉萱緊急衝出保護..超級兇

散步遇寵物豬！二哈激動狂飛撲　掙扎伸腳腳...網歪樓：是培根！

大S被汪小菲1句話惹毛「1週減肥10kg」！　老公出差回家：你生重病

135年來首位女校長！　53歲指揮官接管美國海軍戰爭學院

暴龍奪冠多倫多全城激昂！　Roots也瘋狂祭出「限時7折」

惹到隱藏版大魔王！11歲男童遇竊賊…抓狂「抄起開山刀」放大絕

350億去哪了？法國富豪承諾鉅額捐款　聖母院發言人：一毛都沒收到

28歲女師「調情13歲嫩草學生」：想無止盡XX！抓時間奔爺爺家激烈車震

傑克為什麼死了？經典《鐵達尼號》彩蛋藏22年　最後一幕致敬船難

美參議員誠懇寫信「警告川普」：別把華為當談判籌碼！

老兵凍傷捐斷趾…世上最噁心酒飲「酸腳趾雞尾酒」　嘴唇必嚐粗糙感！

小偷闖空門失敗　遭2比特犬活逮…腿被啃爛見骨

整間店只有1位本地員工！　走進日本超商宛如「來到大陸旅遊」

爸發5張歐告歪照求「選帥」　網點開看笑了：是複製貼上嗎

不斷更新／羅力出馬戰紐維拉　1局結束富邦0：0兄弟

從花蓮挺到雲林　謝龍介場場出席站台韓國瑜：他現在很危險

華南青少棒／莊欽仰首度先發就奪勝　澎湖首參賽闖6強

射箭世錦賽／複合弓女團229比224　力壓美國奪金！

135年來首位女校長！　53歲指揮官接管美國海軍戰爭學院

福斯集團「電動小車3兄弟」到齊！Seat Mii Electric亮相

四葉草談假面閨蜜：我沒朋友！　穩交子閎羞認「嚮往家庭」

快訊／韓國瑜大進場！150名旗手開道　12萬韓粉「眼眶全濕」高喊：總統好

《玩具總動員4》內部文件曝光！「胡迪ＯＯＯ不能說」惹火他

國際熱門新聞

越南妹尺度超開！ 熱褲三角洲全..

日瘋珍奶　關鍵字一搜…全是巨乳..

2女用吸塵器抽乾月經　醫師嚇呆

18歲女大生擁7乾爹　每月賺百..

6900萬麥拉倫試車　經加油站..

遭剖肚強取的嬰兒　病況惡化去世

老公偷跑去看足球　人妻怒炸超糗

狠媽切臍帶「嬰兒裝袋塞糞坑」　..

鄰居開恐怖屋壁櫥　滾出3嬰屍「..

吃荔枝爆急性腦炎！印度47貧童..

他開車著迷手機　輾死3歲侄子

街友闖民宅　3歲童面前嗆性侵

他陪女友回家　進門發現女友媽竟..

日連署「反送中」　全國逾50議..

更多熱門

相關新聞

英國將推噪音照相機

愛車、改車不是罪，但要是刻意在特定地區（如住宅區）土砲改管、引擎拉轉來引人注目的話，那可就是一件天怒人怨的事情了；為有效杜絕這類妨害生活品質的案例，英國政府宣布近期將於規劃路段，設立名為噪音照相機（Noise Camera）的取締裝置，希望能遏止部分「害群之馬」的違法行為。

好山好水好空氣　太魯閣馬拉松開始報名

英國112歲人瑞逝　共歷經26位首相！

Nike大尺寸人形模特兒坐鎮倫敦店

保守黨揆首輪投票　前外相強生領先

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔老婆反擊！「蛇腰美背全露」激美現身

Grace溫柔喊話「最重要的人」整晚沒睡

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！

獨／阿翔「道歉簡訊曝光」謝忻淪犧牲品

T妹：演藝圈2夫妻「螢幕曬愛私下酒店玩」

阿翔甜喊老婆暱稱…「謝忻也取同一個」！

好市多減肥神品一瓶17元！狂客掃貨

摔角界林志玲超性感　網嗨：拜託摔我！

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

謝忻「偷偷思念」阿翔哭了：我要跟社會大眾道歉

越南妹尺度超開！ 熱褲三角洲全露

楊冪同框雪莉被打趴　網看傻：臉崩了

韓國瑜「用熱氣球解決雙北塞車」　李佳芬讚浪漫

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

更多

最夯影音

更多

余天被余祥銓惡整　一開箱嚇到跪在地板痛罵「死小孩」

三重大嬸用餐拒清垃圾遭店員勸 下秒暴走狂扯馬尾摔人又猛巴頭

公布院會影片「韓國瑜在閉目養神」　剪接暗酸韓？蘇：18次都公開非針對

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

走錯場？林姿妙出席畢業典禮 「跳針闡述政績」台下滿頭問號

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面