嚴重粉碎性骨折壓迫阻血流　男子延誤時間險被截肢

▲陳先生因車禍造成左膝粉碎性骨折（紅圈處），並影響血液循環，差點要被截肢。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名陳姓男子（48歲），日前因車禍造成左膝粉碎性骨折，因久未好轉，反而膝蓋以下血管已不通且呈現發白狀況，立即轉院治療，醫師緊急為他進行肌膜切開手術，讓他的左腳恢復正常的血液循環，以避免血管因遭受肌肉腫脹壓迫過久，而導致必須被截肢的問題。

大千綜合醫院骨科醫師容志雄表示，陳男輾轉到醫院時，因為除了骨頭粉碎，還傷及關節與神經血管，尤其是骨頭受到撞擊而破裂，旁邊的肌肉、韌帶、血管、神經會承受很大的壓力，而且肌肉進入腫脹期，也就是在72小時內肌肉會慢慢腫脹，造成血液無法流通，形成腔室症候群。

▲確認陳男血液循環穩定後，醫師再為其進行內固定手術，並於術後安排復健，出院時已能正常走路。（圖／記者黃孟珍翻攝）

大千醫院表示，經過1星期的觀察，確認陳男的血液循環穩定且軟組織狀況也恢復良好，即為他進行內固定手術並拆除原本的外固定，再以人工骨填補骨頭的缺損，讓整個關節回到正常的結構。

容志雄說，肌膜切開手術的傷口則以兩階段縫合，來減輕病人皮肉損傷的不適，也避免植皮造成的後遺症。手術三天後左腳的腫脹都消退，便安排復健訓練讓病人使用拐杖走路，維持肌肉的活動力，到出院時已能正常走路，陳男也放下心中的大石頭說「終於不用擔心被截肢了！」