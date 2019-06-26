調查局新任主祕揭曉　前台北處長萬家佛出線

▲調查局新任主祕名單由前台北處長萬家佛出線。（圖／鏡週刊提供）

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調查局人才濟濟，新任主祕名單今天揭曉！今年1月初甫從台北市調查處處長轉任研究委員會副主委的萬家佛確定接掌主祕一職，由於他出身基層，歷任6都處長，不但辦案相當犀利，為人處事也相當謙和，深獲同仁肯定，足以延續往例持續推動調查局業務進展。

近來調查局內部對於主祕人選傳言四起，甚至謠傳某高層人和不佳，私會黨政大老，連立委都耳聞其他訊息，向調查局函調資料追查。

由於調查局主祕負責協助局長綜理局務，公務繁雜，除了人際溝通要順暢外，對於調查局各單位的業務更要充分掌握，尤其調查局向來注重辦案績效、團隊紀律及廉潔操守，主祕人選格外重要。

知情人士向本刊說，法務部長蔡清祥及調查局長呂文忠對主祕人選都相當重視，私下打聽基層想法，並曾多次研商，通盤考量後，確定由萬家佛出線。

萬家佛是文化大學政治系畢業，調查班19期，今年63歲，今年1月初才從台北市調處處長一職轉任研究委員會副主委，外界預料他原本待退，不過，這回獲派主祕，不但實至名歸，也可望藉由他的長才，繼續擦亮調查局金字招牌。

萬家佛歷任台北市調處機動站主任及科長、雲林縣調查站主任、台北市調查處副處長、台南市調查處處長及台北市調處長等職務，辦案能力極佳，深獲基層肯定。

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