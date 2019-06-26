戳破「賣菜郎神話」！北農盈餘創紀錄真相曝光　「韓國瑜領121萬獎金」

▲北農官股近46％，做的是「孤行獨市」的特許拍賣生意，韓國瑜任內北農大賺是歸功於老天爺，卻成了賣菜郎神話。（圖／鏡週刊提供，下同）



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檢方調查北農各年度的會計帳冊，發現北農公司的營業淨利，早在2010年即趨於穩定成長，尤其韓國瑜2013年上任，依北農財報，隔年淨利1,800萬元，後逐年增加，至17年已有5,800萬元，光是這4年間淨利就成長了2.5倍，蔬菜平均交易價從20元漲到近28元，營收都會列入隔年度的會計帳內，但北農因業務量及業外收入淨利增加，每年累積上千萬元不等未入帳的超額盈餘，「如果依比例來算，也會同等增加2.5倍，但這些錢卻都變成韓國瑜的私房錢。」

北市府產發局市場處官員指出，北農有官股近46％，做的是「孤行獨市」的特許拍賣生意，每年法定編列的營業額會考慮天氣因素，若遇天候異常導致菜價波動，盈餘比預期增加，公司高層都會先請教會計師再決定如何處理。

以2015年為例，當年發布多次颱風警報，但災損不如預期，豪雨沒有下在產區，仍因預期心理，菜價及蔬果到貨量雙雙上揚，北農交易量跟著暴增，隨交易量徵收的管理費亦增加。依北農資料，隔年2月春節前後，韓一共領到121萬元的考績及績效獎金，創下北農歷任總經理紀錄。北市議員周威祐說：「北農大賺是歸功於老天爺，卻被瞎掰成賣菜郎神話。」

北農的本業收入來源，就是拍賣蔬果交易，每筆交易抽3%，各從供、銷雙方各抽1.5%，果菜交易總量沒什麼變動，如果總交易額越高，進帳的手續費就越多，該年8月襲台的蘇迪勒颱風造成菜價飆漲，一直到9月台北第一果菜批發市場的蔬菜批發價，每公斤竟還高達48.7元，幾乎創造近8年新高，也讓北農盈利大進帳。



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