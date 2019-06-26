iPhone 11保護殼再曝光　鏡頭、靜音鍵皆採新設計

▲iPhone 11保護殼實裝渲染圖。（圖／翻攝《9to5mac》）

財經中心／綜合報導

有關iPhone 11的爆料愈來愈多，據外媒報導，從最新外流的保護殼製造商Olixar照片，可以發現iPhone 11的相機確定呈現方形設計，靜音鍵也改為圓形，開關方式改為上下移動，而非先前的前後移動。

據外國科技網站《9to5mac》報導，英國零售商Mobile Fun近期曝光了保護殼製造商Olixar的iPhone 11 Max金色版保護殼實裝渲染圖，從這些曝光的照片可以發現，今年的iPhone 11系列手機鏡頭升級為3鏡頭，並凸出於機身外。在機身材質方面，外傳蘋果正在研發一種新的技術，能用一塊玻璃蓋住鏡頭凸起的地方，但目前從渲染圖中無法確認這件事。

而這次曝光的渲染圖中還有一個亮點就是「靜音鍵」，iPhone的靜音鍵一直是外界所稱讚的設計，但這次iPhone 11系列手機將一改過去的靜音鍵設計，除了將外形改為圓形外，開關方式改為上下移動，而非先前的前後移動。其實類似設計早就能在iPad上看到。

▲iPhone 11保護殼實裝渲染圖。（圖／翻攝《9to5mac》）

其他硬體設計方面，從這次曝光的渲染圖推斷，iPhone 11系列手機應該還是採用Lightning連接埠，而非USB Type-C連接埠。但報導認為，蘋果可能會將傳輸線改為Lightning轉USB Type-C，並附18W變壓器。

除了上述變化外，其實今年的iPhone似乎沒有太過巨大的轉變，報導認為，若想要看到iPhone的設計有重大變革，可能必須要等到2020年。上述有關於新iPhone的爆料皆屬傳聞，目前仍尚未確定今年將發表的iPhone有哪些特色，一切都必須等到蘋果於今年9月舉辨發表會才能揭曉。