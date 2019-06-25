Mac Pro到底能不能當刨絲器　外國YouTuber實測給你看

▲外國YouTuber實測Mac Pro究竟能否當刨絲器（圖／翻攝自YouTube／Winston Moy）

科技中心／綜合報導

蘋果在今年6月的WWDC大會上發表了全新的「Mac Pro」，與上一代Mac Pro的外型相比可說是完全不同，而這次全新的「Mac Pro」外觀採用金屬多孔的外殼，被許多網友調侃像是廚房刨絲器，而現在國外真的有網友發揮實測精神，特別做出與Mac Pro外殼相同的金屬多孔，來測試是否真的可以刨絲。

▲新Mac Pro。（圖／記者邱倢芯攝）

據外媒《The Verge》報導，自從新Mac Pro發表後，外界就一直調侃其外型很像刨絲器，而現在就有一位名為Winston Moy的YouTuber進行實測！但他並不是真的跑去買一台新的Mac Pro來做這件事，而是透過電腦軟體和加工，製作出仿真的Mac Pro金屬多孔外殼。

至於刨起司這件事，想當然爾非常難用，因為蘋果設計這些金屬孔，主要是用來讓Mac Pro散熱的，Mac Pro甚至內建了三個風扇，以確保其能有效地散熱。雖然刨絲實驗失敗了，但在製作這塊仿真的外殼時，可以看見Winston Moy不管在設計或製作上都相當講究。

Mac Pro的外型一直以來都是外界所關注的焦點，上一代發表時，其黑色圓筒造型就被外界調侃像是「骨灰罈」。