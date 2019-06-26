看開會逐字整理「覺得長榮沒有鴨霸」！486先生談罷工：空服員被工會利用

▲長榮罷工現場，現場空服員舉牌。（圖／記者范綱儀攝）

網搜小組／綜合報導

長榮航空勞資協商破裂，桃園市空服員罷工行動邁入第7天。知名購物專家「486先生」25日在臉書大談長榮罷工事件，列出工會和長榮開會的錄音逐字整理，表示「覺得長榮也沒有鴨霸或不講理」。486先生說，他同意勞工有罷工的權益，但討論到工會是否有道理，「我真的認為，大家都被工會耍了。」

486先生25日下午4時許在臉書粉絲專頁發文，談長榮航空空服員罷工，說他這兩天有看了一些訊息，依他理解，認為是工會要三項訴求，「1.要爭取一名勞務董事。2.日支費要150元（90-150）。3.禁搭便車，非工會成員不能享受最後談判結果。」並貼出有網友PO在PTT的開會錄音逐字整理。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲486先生談長榮罷工事件。（圖／資料照）

486先生看完開會錄音逐字整理後，認為長榮沒有鴨霸或不講理，並表達自己2點看法「1.他們希望工會提出為何日支費要150的依據也沒錯，為何不是140？或者160？你總得有個說法而非憑空亂喊。」「2.長榮是民營不是國營，你要董事席次就買股票，不就是這樣嗎？哪有勞方來當董事？誰來當董事？某空姐？還是工會會長？你會經營公司？那我公司同事也可以要求當董事？可以嗎？」

486先生說自己平心靜氣地看了工會訴求和長榮說法後，認為空服員被所謂的工會利用了，「若各位有不同意見歡迎具體提出，不管支持或反對的朋友你必須講一些合乎情理的道理出來，不能說卡達薪水高所以長榮低」。

他接著舉例，「如果我同事跟我說美國AMAZON電商薪水很高，要我比照，你覺得我該同意嗎？」最後，486先生強調自己沒有反對罷工，同意勞工有罷工的權益，「今天討論的是工會是否有道理，但我真的認為，大家都被工會耍了。」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！