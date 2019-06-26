高雄小三通挨轟「騙局」　潘恒旭道歉「概括承受」《只是堵藍》補刀

▲高雄市觀光局長潘恒旭在臉書po出道歉文，遭臉書社團《只是堵藍》補刀 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄市旗津區到浙江溫州市洞頭區三盤港口岸的航班首航，而出席首航記者會的觀光局長潘恒旭在致詞時表示「希望藉由小三通讓高雄發大財、溫州發大財」，不料竟引發網友質疑「台灣本島開放小三通」，批評聲浪不斷，潘恒旭透過臉書來道歉「造成市府困擾，我深感愧疚」，臉書社團《只是堵藍》補刀：「昨天不是很嗆」。

高雄旗津道浙江溫州市三盤港口岸的貨船航班首航是在25日，結果掛上「小三通」紅布條的合照引發熱議，第一時間大約是下午接近三點左右，潘恒旭在臉書發表了5點說明，同時還強調「只是堵藍真的不分青紅皂白只會堵藍」，嗆聲意味相當明顯，不過就在26日上午八點左右，潘恒旭再度發表聲明，不過這一次是道歉。

潘恒旭在臉書寫：「早安！本次小三通首航活動，我不察誤越高雄市觀光局應有分際，而該活動爭議引發軒然大波造成市府困擾，我深感歉疚。該活動我僅受邀來賓，市府與本人並無在該項活動扮演任何角色。本人不察之失與市政府團隊無涉，若有責任我會概括承擔」。

▲高雄市觀光局長潘恒旭在臉書po出道歉文，遭臉書社團《只是堵藍》補刀 。（圖／地方中心翻攝）

網友看到潘恒旭貼出道歉文以後，就在底下留言：「潘局長！您被黑的很冤枉⋯⋯快點開直播，或上火線澄清」，也有人表示：「有錯必改真漢子！非常時期還請凡事謹慎」，當然也有趁機補刀：「昨天不是很嗆 被查到就發個文沒事喔 要不要找中夭來報導道歉一下」。

前一天被潘恒旭在臉書點名的社團《只是堵藍》小編們當然也沒有放過這個機會，不但截下潘恒旭道歉文的圖片，還在上頭寫了「昨天不是很嗆」，同時po網時還不加註「哈！連堵藍都打不贏，還韓網軍頭勒，笑死我」。酸味以及挑釁意味十足！