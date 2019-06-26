G20峰會將至！大阪一級維安「儲物櫃全封、垃圾桶也不能丟」

▲大阪將為了G20峰會進行交通管制。（圖／記者蔡玟君攝）

記者林瑩真／編譯

G20峰會將於6月28日、29日在大阪舉行，目前日本已投入大量警力、要求全市配合，包括交通管制，以及車站不開放投幣式儲物櫃等，雖造成旅客不便，仍希望讓G20峰會順利結束。

綜合日媒報導，由於G20峰會即將到來，大阪市已經進行交通管制。26日起至30日期間，各國總統、領導人居住的飯店附近（包括道路旁）不允許停車；27日至30日期間，高速公路、一般道路都將實施大規模的交通限制。

另外，大阪各地區原本設置了約2000個投幣式儲物櫃及約60個垃圾桶，從24日開始就禁止使用，儲物櫃不能存放任何東西，垃圾桶也全部封起，就怕被人放置危險物品，讓公共地區受到恐怖攻擊；27日起也不可回收垃圾、塑膠廢料及大型垃圾。

27日至30日，佐川急便（Sagawa Express Co.）不允許大阪客戶指定投遞郵件的時間及日期；雅瑪多運輸（Yamato Transport Co.）則針對大阪、兵庫實施同樣作法，並延遲到7月2日。日本通運公司（Nippon Express）則要求客戶不要在27日至30日期間搬家，可以提早或延後。

至於便利商店，7-11在27日至30日減少貨車送貨次數，但會增加送貨量；Lawson針對部分地區採取同樣作法；FamilyMart則要民眾放心，店內商品不會短缺。

不只大阪，關西地區的京都、神戶等大型車站也採取同樣限制，JR線的東京、新橫濱、名古屋和京都站也關閉乘客投幣式儲物櫃，持續到29日G20峰會結束為止。

雖然引起不少旅客抱怨，但日本政府呼籲，這是事關國家的重要大事，還請民眾多加配合。