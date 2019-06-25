長榮工會釋善意做3讓步　僅「下修訴求」絕不提前結束罷工

▲桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱說，未達訴求「絕不提前結束罷工」。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／桃園報導

長榮航空公司空服員罷工進入第6天，工會作出3個讓步，在八大訴求中包括「禁搭便車條款」、「增設勞工董事」、「每日津貼」，都可以再做協商，但長榮航空公司似乎不領情，要求具體寫下承諾，而非對外放出消息，對此，工會秘書長明確表示「公司目前祭出心理恐嚇戰，成員將會討論出符合公司要求的具體的下修方案，但目前並沒有投票結束罷工的退場機制。

▼長榮空服員罷工的八大訴求。（圖／記者陳以昇攝）

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面對多次與長榮航空公司協商破局，桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱表示，這次罷工的八大訴求相當具體，但總公司完全不願讓步；工會目前對於訴求中「禁搭便車條款」做退讓，願意讓非會員在繳交年費2400元後，享有與資方協商後的福利，意指「買票即可搭車」。

另外「推派獨立董事或增設勞工董事參與公司治理」以及「PERDIEM（每日津貼）調高每小時150元」將會開會討論，依照公司所要求下修訴求，但鄭秘書長又說「我們提出的訴求相當具體，不知公司為何覺得不夠具體，我們會寫下白紙黑字，再做協商。」

▼長榮空服員罷工簽到處立牌寫「反長榮威權，爭空服尊嚴」 。（圖／記者陳以昇攝）

對於公司宣布說，離開罷工歸隊的空服員已經超過70人，未來將持續增加當中；鄭秘書長回應說「我們初步估計只有近30名空服員歸隊，繳交三寶（護照、台胞證與員工證）參與罷工行列的空服員，已經超過2200名」

鄭秘書長說「現在的謠言很多，包括7月要裁員，維也納的組員必須簽不罷工合約才能回來或是要招考新的空服員；就算你歸隊，日後還是有可能被註記、秋後算賬，公司就是要我們的罷工人數下降，願意回去服勤的人數變多」

她進一步堅決地表示「我們現在沒有任何要投票結束罷工的退場機制，將不會對公司的心理恐嚇戰退卻，我們只願意下修做調整，在公司還沒有答應空服員提出的八大訴求，絕不會停止罷工」

▼長榮空服員在罷工現場互相擁抱打氣 。（圖／記者陳以昇攝）