花蓮台11線「10米深天坑」變大　浪湧掏空海蝕裂縫29日回填

▲花蓮縣台11線公路7.5公里處護岸旁近日出現一座長約12公尺、寬約8公尺、深約10公尺的天坑，造成居民恐慌。（圖／花蓮工務段提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣台11線公路7.5公里處護岸旁近日出現一座長約12公尺、寬約8公尺、深約10公尺的天坑，居民擔心持續擴大對公路及用路人造成危害，向花蓮縣議員魏嘉彥陳情，公路總局花蓮工務段25日下午表示，經評估尚無立即危險，但為避免該地表孔洞持續擴大，預計29日進場施工回填。

花蓮工務段表示，日前於公路巡查中，即已有發現上述地表孔洞，已先行採交通錐、連桿及警示帶圈圍作為臨時安全維護，避免民眾誤闖發生危險。

▲▼花蓮工務段表示，該處護岸高地下方臨海岩壁存有一海蝕裂縫，經浪湧掏刷海岸高地內土方後形成地表凹坑。

縣議員魏嘉彥日前與相關單位到現場會勘時，發現天坑還有繼續擴大的跡象，僅差6公尺就有掏空路基的危險，要求公路總局花蓮工務段緊急補救，保障民眾安全。

工務段同時説明，當發現坑洞時經評估尚無立即危害，除採取示警措施外同時以監控方式持續注意該坑洞之發展，該處護岸高地下方臨海岩壁存有一海蝕裂縫，經浪湧掏刷海岸高地內土方後形成地表凹坑，工務段預計修復方式為針對臨海側之海蝕岩面裂縫先以灌漿方式封口處理，再以拋置塊石與砂石逐層回填至地表。