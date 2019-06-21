公路總局官員爽喝包商7次花酒　認罪遭判緩刑5年

▲林姓幫工程司接受包商招待前往台北市酒店喝花酒。（示意圖／記者張一中攝）



記者突發中心／新北報導

在交通部公路總局第一養工處任職的林姓幫工程司，從2014年開始接連7次接受陳姓工程包商招待，到台北市的酒店喝花酒，並提供相關資料讓包商能夠估算金額後得標；考量林男在偵查階段就俯首認罪，並繳回3萬餘元的不法獲利；新北地院法官依違背職務收賄罪判他2年徒刑，得緩刑5年。

43歲的林男擔任交通部公路總局第一養工處中和段工務段幫工程司，負責辦理「中和段台9線、台9甲線山區公路設施及路面改善工程」採購案的標案設計，卻接受陳姓包商及賴姓工地主任的招待，2014年8月先到台北市的酒店喝花酒2次，等到得標之後為感謝林男，又到酒店消費了5次，期間都由陳姓包商結帳請客。

而林男期間提供了防墜護欄的相關設計及報價單給陳姓包商，工程驗收時還未實際監督進度，縱容工程護欄以噴漆替代烤漆，甚至偽填完成日，讓包商得以先行請款。

新北地院法官裁量，林男在偵查階段時就全盤認罪，並繳回不法獲利3萬5千餘元，而該工程事後經檢驗並無偷工減料，因此給予減刑，依照違背職務收賄罪判他2年徒刑，得緩刑5年，此外須接受保護管束，並繳給公庫50萬元做為懲戒。