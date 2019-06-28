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500元雨傘遭偷　三重男竟遇「超認真員警」花1整天看監視器破案

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▲▼竊嫌偷走雨傘過程被監視器拍下，三重厚德派出所員警仔細調閱畫面3天內即破案。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲竊嫌偷走雨傘過程被監視器拍下，三重厚德派出所員警仔細調閱畫面3天內即破案。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市一名孫姓男子15日到新北市立圖書館三重崇德分館看書，因為當日下大雨，他將雨傘放在傘架上，步出圖書館時卻不翼而飛，孫男原本對找回雨傘不抱希望，沒想到至三重分局厚德派出所後，員警仔細調閱錄影帶發現嫌犯身影，不到3天時間就破案找回雨傘，讓孫男大為驚嘆，在臉書「NPA署長室」發文表彰負責的蘇聖翔員警，大讚員警真的很認真！

這名孫男發文表示，當時雨傘失蹤後當下第一直覺是要報警，但同時又閃過朋友過往經驗「雨傘被偷警察不會幫你找啦！」想到自己這把雨傘雖然只有500元，但是對他來說有特別意義，於是孫男以「死馬當活馬醫」的心態前往厚德派出所報案，蘇員警聽完後馬上就到圖書館調閱監視錄影帶，並順利找到犯嫌。

在調閱過程，孫男站在一旁想要盡一點心力，但他突然發現觀看錄影帶是一件枯燥且耗眼力的工作，好險他們還是有找到犯嫌偷傘的身影，但距離要破案還有很長一段路得走；沒想到不到三天，孫男突然接到員警電話，告訴他已經破案了，他這才知道員警為了能早點找回雨傘，花了一整天時間調圖書館附近巷口的監視器，最終才找到犯嫌。

據了解，這名偷傘的李姓竊賊才剛滿18歲沒多久，監視錄影帶中午12多拍下他跟2名友人走出圖書館後，見到外頭下著大雨，李男就從傘架隨手拿了一把藍色的傘，與友人嘻笑後隨即離開；到案後他辯稱那把傘跟弟弟的傘長得一模一樣，以為是弟弟的才會拿回家，訊後被依照竊盜罪嫌送辦。

孫男為了表彰員警的辛苦，原本想po在臉書社團「我是三重人」分享破案過程，但蘇員警謙虛說：「這種小事是應該的，不用PO到臉書社團中。」後來孫男想了想，蘇員警積極辦案的態度真的很好，還是將案情PO到「NPA署長室」，希望打破一般民眾的刻板印象，並提醒「大家遇到刑事案件還是要主動報案，讓警方能夠偵辦，進而達到保障人民生命財產的安全。」

▼竊嫌離開圖書館。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼竊嫌偷走雨傘過程被監視器拍下，三重厚德派出所員警仔細調閱畫面3天內即破案。（圖／記者陳豐德翻攝）

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關鍵字：雨傘,三重,厚德派出所,圖書館,竊盜

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