快訊／國民黨第一場政見會登場！　朱立倫自稱：「最努力最認真」的候選人

地方中心／高雄報導

國民黨總統初選廝殺激烈，將於7月8日至14日舉辦民調，15日公布結果，而由黨中央舉辦的首場「國政願景電視發表會」於25日登場。對此，前新北市長朱立倫在接受會前訪問時自稱，自己是最努力、最認真的候選人」。

▲國民黨0625總統初選政見會-朱立倫。（圖／ETtoday攝影中心）

國民黨「國政願景電視發表會」25日首次登場，現場大批支持者早早就守候在現場，見到內心支持的候選人到場，紛紛耐不住內心激動，高喊「凍蒜」，而朱立倫的支持者，更是手持寫有「100、幾霸分朱立倫」、「唯一支持朱立倫」的大型標語，一見到他到場，紛紛簇擁上前握手合照，朱立倫也都來者不拒，笑得合不攏嘴。



朱立倫罕見的戴著黑框眼鏡，身穿西裝，模樣相當斯文，而他在聯訪時表示，過去的半年來，他發表了27場的直播來說明政見，而25日的政見發表會對他來說，是一個很平常心的方式，只是透過這場說明會來跟大家報告他平時所講的政見。

▲朱立倫自稱「最努力、最認真」的候選人。（圖／ETtoday攝影中心）

此外，朱立倫還表示，今天唯一惋惜的是，今天的活動不是辯論會。他認為，「今天好像是變成有點是朗誦比賽，或只是演講比賽」，希望所有的候選人能夠把自己最真實的想法說出來，而不是寫手、顧問團的想法。聯訪的最後，朱立倫還自稱，「我是平常說對多政見的人，也是最努力、最認真的一位候選人」。

據了解，自上週末起，各陣營會減少公開行程，全力備戰。國民黨21日也公布了政見會流程與題目，在每位參選人發言12分鐘後，主持人在現場會以抽題方式進行2個提問，每位參選人回答3分鐘；根據已經曝光的12個題目可以發現，內容幾乎都是以批判總統蔡英文執政方式來設計。