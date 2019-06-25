旗津小三通無疑慮？　黃捷打臉潘恒旭：航線沒申請且有走私前科

▲今天有場高雄旗津區到溫州洞頭小三通首航典禮，被質疑是地方首長帶頭自創小三通。（翻攝自臉書）

圖文／鏡週刊

高雄市旗津區到中國大陸浙江溫州市洞頭區三盤港口岸的航班今（25日）首航，希望能落實高雄市長韓國瑜在選前提出的政見「貨出得去、高雄發大財」，高雄市觀光局長潘恆旭等人也出席活動。然而此舉卻引發網友質疑，小三通恐怕成為非洲豬瘟大漏洞。

消息一出，網友在PTT上發文表示「高雄人真的快被氣哭…豬瘟鄰國已經各個都淪陷，剩下台灣苦撐，現在搞這齣防疫漏洞。」「台灣都快要成為口蹄疫非疫區了，豬肉快要可以外銷了！」

對此，潘恆旭回應，純粹是載貨船，從高雄到馬祖再從馬祖到溫州2段航程是金門的一家船公司叫上和海運，這家公司租了2艘船，叫延鴻輪及永順2號。他強調，單純物流運送，不載人，多以工業產品、絲綢為主。而接駁船是之前有交通部航港局核准可營運小三通航線的船隻。關於物品檢疫部份，在高雄海關（小港區）那邊完成通關檢查、檢疫動作，確認OK後才能開進高雄港。

時代力量議員黃捷查證後表示，這家上和海運股份有限公司已於上上週註銷，公司已解散，且該船去年還被查到是走私船。黃捷說，目前得知，南部航務中心也說未收到相關航線申請，高雄觀光局同仁也不曉得此活動，甚至連陸委會也不知道，並直指「這個活動目前看起來未有任何合法依據。」

向交通部航港局求證後，黃捷指出，潘局長說的路線「航線完全沒申請」，目前只是辦個典禮宣告，但一切流程都還沒跑。就算永順2號要從馬祖轉溫州（大三通直航），也需經過申請。

黃捷稱，交通部航港局表示，要出的2支船屬於棨鴻公司，並非上和海運；永順2號（自有船）預計7月31日出航，目的地是金門；延鴻輪（租用船）預計12月31日出航，目的地是烏坵。且「旗津到溫州不可行，因為2條船下個目的地根本不是直航溫州，就算永順2號要從金門轉，溫州也不是小三通範圍。而這2條船沒有國際證書，不能跑大三通，最多只能跑小三通。



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