「性向若不正常要多消毒5分鐘」　陽醫道歉：非性歧視是醫師用語不當

▲原PO的陽大醫院就診收據。（圖／擷取自宜蘭知識＋）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一男子，21日至陽大醫院耳鼻喉科看診，郭姓女醫師在診間說，性向若不正常，會影響內視鏡消毒時間長短，「若不正常要多消毒5分鐘」，男子將問話過程PO網說：「這問題太不專業了吧？」，網友認為涉及性歧視。陽醫表示，郭醫師是日看診時，因溝通用語造成當事人困擾，院方及郭皆致上最深的歉意。

張男PO網說，他腮幫子下方兩側有腫脹，經陽醫整形外科醫師轉診至同院耳鼻喉科，郭姓醫師診斷是唾液腺問題，接著用內視鏡檢查喉嚨。

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不料，觸診後，郭醫師問「你性向正常還不正常」、「你性向正常的嗎？」他傻眼後說「我不會說正常或不正常。」

郭醫師後來語氣咄咄逼人的質問「是正常還不正常，不會把這個紀錄上去」，因整個問題相當不正常，他反問「這跟我看診內容有關嗎？」郭醫師回說「若性向不正常，內視鏡會多消毒5分鐘」、「我是為了下一個病人好」。

張男認為，看診態度跟問題是兩回事，而且性向與病情無關，醫師問問題讓他沒有防備，且不管是什麼性向，內視鏡都應該有同一程度的消毒不是？這些問題讓他「非常不舒服！」

陽醫表示，醫病溝通是醫療專業與健康照顧中必備的一環，郭醫師是日看診時因溝通用語造成當事人困擾，院方及郭本人皆致上最深的歉意。

另，院方將加強醫療人員溝通方式及性別平等觀念之教育訓練，建構性別平等友善環境需大家共同的努力。

此，耳鼻喉科內視鏡的消毒程序，院方在任何時候、照顧任何病患，均依照衛生福利部疾病管制署「侵入性醫療感染管制作業建議」辦理，符合高層次消毒，院方也將再次針對臨床人員宣達及重申感染管制之相關規範。

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