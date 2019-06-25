政見會／朱立倫端牛肉：恢復閣揆同意權、投票年齡降至18歲

▲國民黨政見會，朱立倫發言。（圖／翻攝TVBS）

記者徐政璿／綜合報導

國民黨總統初選廝殺激烈，由黨中央舉辦的首場「國政願景電視發表會」25日晚間在高雄登場，主題為憲政、外交、兩岸、國安。國民黨初選參選人朱立倫在第二輪答題時表示，憲政體制應該要調整，恢復閣揆同意權，並將投票年齡下降至18歲。

第二輪由主持人現場抽題進行提問，第二個抽中的題目為憲政題：總統應遵守憲法、貫徹憲政，但蔡英文總統就任以來， 違憲亂政、卸責濫權，甚至廣設東廠等違憲機關。請問如果您當選中華民國總統，您覺得應如何導正目前違憲亂政的情況？

朱立倫答題時表示，2000年到現在換15任閣揆，2000年以前閣揆任期平均3.5年，2000年之後1.2年，行政院長變小媳婦，換閣揆如同家常便飯，所以必須要恢復閣揆同意權，走向憲政規定的內閣制，不能再有一個超級大總統。

朱立倫還說，應該要讓年輕朋友參與民主，降低投票年齡到18歲這是應該要做，並且要有不在籍投票，讓北漂、東漂、西漂、南漂的朋友，不用舟車勞頓，就可以回來投票。

朱立倫說，幾個月以前做民調，朱立倫、韓國瑜、郭台銘都可以贏蔡英文，但昨天TVBS公布的都輸，這是很大警訊，今天不要贏了初選，輸了大選，一定要攜手團結一心，，團結才能勝選。