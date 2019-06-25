草長得半棵果樹高　李鴻彰夏雪芒媲美愛文　

▲長治果農李鴻彰（右）採草生栽培管理，種出夏雪芒媲美愛文；左為農糧署南區分署長姚志旺 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣長治鄉原從事保險業的李鴻彰，15年前返鄉務農，把家裏的檳榔樹砍除改種夏雪芒果，以草生栽培方式管理，結成的果實，有土芒果的香、有金煌芒果的甜，香氣四溢、甜美多汁的口感，媲美愛文芒果，申請產銷履歷驗證，產季從端午節前到7月中。



農糧署南區分署長姚志旺說，夏雪芒果是高雄農改場研發技術轉給民間種植，推出時吸引很多農民栽種，目前都已結果，極佳的口感，造成市面上搶購，也外銷到其他國家。

43歲的李鴻彰，由於長輩健康因素需幫忙照料，辭去保險工作，家裏原栽種檳榔，他知道檳榔對環境及身體健康不好，於是徵得長輩同意砍除改種當時很夯的夏雪芒果，他也報名當時屏東縣政府舉辦的燕南飛活動及農業大學，研習課程中也獲得很多農業知識及結交不少志同道合的農友。

他採用草生栽培方式管理，草長得快半棵樹的高度，被長輩及鄰居指責說，到底會不會種田，但他有所堅持，別人噴殺草劑1天可做完的工作，他光割草就花了5天。

但噴草藥的農田，不到幾天又長出草來，反而造成土壤惡化，要施更多化學肥來補充，而割草的農田殘葉變成肥料，提高土壤含氧量降低病蟲害，生態變的更豐富，土壤有機質含量提高，樹勢變得更強壯，也省去農藥及肥料的錢，況且不噴藥對環境、身體健康都更好。

他指出，今年暖冬現象，產量只有往年的一半，但甜美果實品質沒變，以電商及宅配市場為主，經常賣到缺貨。由於今年的產期即將結束，能吃到夏雪芒果的機會不多，消費者要好好把握。