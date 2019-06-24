與女友大吵後激動衝馬路　警帶回派出所耐心開導化解

▲屏東縣東港警分局崁頂分駐所員警機警救人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

23歲屏東縣吳姓男子日前晚上與女友吵架後 ，情緒激動在路旁講手機，警方執行巡邏勤務經過，查覺可疑，發現他眼睛泛紅，不時衝向往來疾駛車輛，明輕生念頭，警方安撫他情緒，帶回派出所勸導，他才打消輕生的念頭。

東港警分局崁頂分駐所所長黃賢隆、警員羅昱廷二員，於日前22時許執行巡邏勤務，行經崁頂鄉南州路段時，發現有一部機車停於路旁，有一男子正在路邊講電話，警方直覺可疑，遂上前查看。

在警方詢問過程，這名吳姓男子眼眶泛紅激動地無法控制情緒，無視往來車輛，不時衝向車道上車輛，明顯意圖輕生，二員見狀，立即拉住他，防止他做傻事，並當場實施保護管束帶返分駐所安撫情緒。

經警不斷的勸說及安撫情緒，吳男表示因與女友大吵一架後，心情不佳想自殺，警方耐心聆聽他的心聲，並委婉勸導他，讓他原本鬱悶的心情慢慢放鬆，再通知其父親到場。家屬表示十分感謝員警積極協助勸導，讓孩子打消自殺的念頭，挽救寶貴性命。



東港警分局長劉清俊肯定黃、羅兩員機警落實勤務，及時救人一命；呼籲民眾遇有不如意的情事，應尋求社會各項資源求助，不應以極端的手段來尋求解決之道，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，民眾要珍惜生命，社會處處有溫暖。

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