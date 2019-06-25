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64歲邱增富考上兩所國立大學研究所　「活到老學到老」

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▲64歲的屏東縣美和科技大學健管系二技畢業生邱增富，分別兩所國立大學研究所 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲64歲的屏東縣美和科技大學健管系二技畢業生邱增富（右），分別兩所國立大學研究所 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

64歲的屏東縣美和科技大學健管系二技畢業生邱增富，分別考上國立高師大客家文化研究所及屏東科技大學客家文化產業研究所，印證了「活到老，學到老」！

40年出生的邱富增，當時物質缺乏、百廢待舉，讀書是一種奢想，因此高職畢業後，就進入職場協助家中經濟。退休後，他不忘晴耕雨讀的祖訓，為完成讀書的夢想，2015年就讀美和科大進修學院健康事業管理系二專部。

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他從一個完全不懂現在資訊與傳播，如何加LINE?如何打報告?都不懂的LKK，到以第1名成績畢業、直升二技，往大學之路邁進。剛就讀二技，對統計學完全不懂，經導師安排同學協助課業輔導後，到學期末竟可以指導其他同學，學習精神與分享的心令人讚賞。

64歲的他，二技畢業後，原打算從此回家含飴弄孫，但一想到「活到老學到老」的初衷，才更上一層樓，考取二間國立研究所，高師大客家文化研究所及屏東科技大學客家文化產業研究所，以我成長精神，讓子孫做榜樣。

健康事業管理系李昭憲主任表示，學校自2018年度執行教育部高等教育深耕『MU RICH』計畫，便針對善盡社會責任方面提出「客家文化產業與教學相輔」方案，強化在地客家文化與產學的鏈結，藉由與在地文化及產業的互動中衍生產學合作，促進鄰近客家地區的產業發展。學校辦學認真及努力已深獲在地人士好評。

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關鍵字：屏東,美和科技大學,邱增富,高師大,客家文化研究所

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