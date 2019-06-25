屏東檢警聯手出擊　嚴查究辦任何挑釁公權力行為

▲屏東檢、警查獲改造空氣槍。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



屏東檢、警配合警政署發動2019年第2次「全國同步掃黑、肅槍及掃蕩地下高利貸三合一行動專案」強力執行「系統性掃黑」行動，共查獲1件治平專案，逮獲4人，並逮獲1人涉嫌擁有2枝改造空氣槍，破獲16件地下錢莊（高利放貸）16，逮獲26名嫌犯，被害人20多人，本票12張，面額新臺幣65萬元，成果豐碩。



警政署鑑於近日來各縣市陸續發生槍擊案件，其中最受矚目案件為在桃園地區發生持槍挾持人質案件及台南地區刑警大隊偵查佐遭槍擊死亡案件，引起社會矚目，因此發動今年第二波「系統性掃黑」行動。

屏東縣警局長葉明潭表示，防制幫派犯罪為當前治安重點之一，為全力貫徹行政院長蘇貞昌日前強力宣示「加速清剿犯罪幫派」與縣長潘孟安「安居樂業」施政理念，於期前即積極與屏東地檢署溝通聯繫，配合警政署執行「全國同步掃黑、檢肅非法槍械及掃蕩地下高利貸」三合一行動專案。

針對轄內幫派堂口，凡涉槍枝、賭場、地下錢莊等可能為犯罪滋生場所，動員所屬警力於轄內治安熱點、易引發槍擊事件的治安顧慮場所等，以臨檢、路檢等攻勢作為同步執行掃蕩，並鎖定重點危害幫派首惡聚焦打擊，不讓幫派滋擾社會秩序，全力壓制幫派暴力氣焰。強力宣示絕不容許幫派藉各類犯罪危害社會治安，對於任何挑釁公權力行為，將嚴加究辦。