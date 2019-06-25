崑大公廣系EKHO電台　榮獲教育電臺公益廣告獎、三項入圍

▲崑山科技大學公共關係暨廣告系EKHO Radio迴音線上廣播電台，以「抬頭時代」榮獲公益廣告獎，另有三組作品獲得入圍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



參加素有學生金鐘獎美稱的國立教育廣播電臺第16屆金聲獎暨媒體素養特別獎揭曉結果，崑山科技大學公共關係暨廣告系EKHO Radio迴音線上廣播電台，以「抬頭時代」榮獲公益廣告獎，另有三組作品獲得入圍。



第16屆金聲獎共有全國26所大專院校、19所高中職校參加，參賽件數共222件，本屆全國入圍40件作品，得獎僅8件。崑大公廣系EKHO電台由費翠老師指導，成員觀察到現代人滑手機的習慣，讓低頭族時代來臨，因此自行創作洗腦音樂與歌詞，提醒大家將手機放下，「抬頭」關心身旁親友，讓「抬頭時代」獲得公益廣告獎得獎作品。評審團提到，廣告內容以旋律重複的歌曲搭配上不同歌詞，唱成可愛的醒腦歌曲，成功的創造記憶點，達到極佳的宣導效果，獲得EKHO電台第一座公益廣播廣告獎盃。



除此之外，作品「空『污』攏有」利用「污」同台語發音的「有」，表達各式各樣的空氣污染到處都有，呼籲大家重視空氣汙染問題，唯有停止污染，才能有幸福美滿的生活，同樣入圍公益廣告獎；「鄉信好厝邊」是以龍崎區資訊志工團隊為主題的採訪節目，探索偏鄉龍崎如何從荒蕪小鎮，躍升成為旅客愛買農產品、踏青的好所在，該作品入圍「社會關懷節目獎」；「假消息終結者」以日常生活中長輩與年輕人的對話作為開頭，引導聽眾了解防治假消息三步驟，並提供查證方法及合格的查證APP，讓長輩更清楚理解媒體識讀的重要性，獲得首度舉辦的「媒體素養特別獎」入圍。



國立教育電台謝忠武總台長肯定參賽同學以創意力、行動力與思辨力，充分發揮青年影響力，教育部范巽綠次長獲邀擔任媒體素養特別獎頒獎人，勉勵學生們培養傳播洞察時事的能力。崑大國際副校長衞祖賞教授則受邀擔任社會關懷節目獎的頒獎人，他特別感謝教育電台對於學生實習電台的輔導與鼓勵，讓學生擁有展露才華與創意的舞台，相信將會為傳播界帶來創新與活力的人才。



崑大三年級的成員劉美芳及柯懷萱表示，能夠順利獲獎，除了感謝學校建置電台，讓大家能實際操作，也感謝實習期間業師的悉心指導，組員們相互配合激盪出的創意發想，也是最大的收穫。