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翻糖《精靈》爭光　崑大餐飲系勇奪泰國廚藝賽大金人

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▲崑山科技大學參加「2019泰國TUCC極限廚師挑戰賽」，2年級的王庭郁，以翻糖作品《精靈》以及「西式四道甜點」組合等兩項作品，奪下「最佳甜點師」大金人一座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學參加「2019泰國TUCC極限廚師挑戰賽」，2年級的王庭郁，以翻糖作品《精靈》以及「西式四道甜點」組合等兩項作品，奪下「最佳甜點師」大金人一座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學餐飲管理及廚藝系師生團隊，5月底前往泰國參加「2019泰國TUCC極限廚師挑戰賽」，共榮獲2金7銀16銅11佳作，2年級的王庭郁以翻糖作品《精靈》以及「西式四道甜點」組合等兩項作品，以總和最高分之姿奪下「最佳甜點師」大金人一座。

▲崑山科技大學參加「2019泰國TUCC極限廚師挑戰賽」，2年級的王庭郁，以翻糖作品《精靈》以及「西式四道甜點」組合等兩項作品，奪下「最佳甜點師」大金人一座。（圖／記者林悅翻攝，下同）


崑大餐飲系師生廚藝精湛，一向是廚藝及烘焙國際賽事的常客，此役再度與來自世界各國的精英互相切磋，賽前的準備及練習毫不馬虎，選手們在餐飲系林文麒老師、劉俊良老師及戴士鈞老師的指導下，賽前3個月便開始集訓，不僅每天練習到晚上，週末及國定假日也都自發性到校加強及修正作品，最終奪得佳績，努力沒有白費。

3年級的李俞萱的《班蘭綠咖哩佐海南雞汁煨飯》使用新鮮香芧、檸檬葉、洋蔥、辣椒、及香草，融合臺灣香料，用手工搗成碎狀，製作獨家咖哩醬，並以純椰子汁代替水將食材的甜味鎖在醬汁中，形成一種獨特的甜香濃郁風味，獲得現烹組亞洲菜金牌，並在豬雞雙拼組、美國加州牛乳組獲得兩片銅牌。

▲崑山科技大學參加「2019泰國TUCC極限廚師挑戰賽」，2年級的王庭郁，以翻糖作品《精靈》以及「西式四道甜點」組合等兩項作品，奪下「最佳甜點師」大金人一座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

同年級的張耀晟以《杏桃低溫雞肉捲與威靈頓豬肉鹹派佐玫瑰獵人醬汁》獲得現烹組豬雞雙拼金牌，他將雞胸肉與臺灣特產水果乾和乾燥玫瑰搭配，襯托出雞肉本身的甜味，搭上包裹著堅果做成的酥皮豬肉，經過爐烤後突出的香氣，佐以煙燻獵人醬，獨特香氣及口感讓人垂涎三尺。另外他在比利時薯條組及鴨肉組也拿下兩面銀牌。

餐飲系團隊這次在甜點項目大放異彩，2年級王庭郁的翻糖作品《精靈》，呈現妖精到精靈的蛻變，象徵自己從零基礎到現在的成長，是需要經過長期而持續的努力。另外，她在西式甜點項目則以不同色系為構想，以水果的樣貌呈現，再佐以細線條的巧克力，用巧克力乳酪蛋糕、芒果慕斯佐香蕉奶凍、抹茶慕斯佐栗子奶餡、草莓慕斯佐玫瑰覆盆子餡做出「西式四道甜點」組合，兩項作品皆榮獲銀牌佳績，因王庭郁兩項作品的成績總和為甜點項目中的最高分，再獲得大會頒發大金人的榮譽。

▲崑山科技大學參加「2019泰國TUCC極限廚師挑戰賽」，2年級的王庭郁，以翻糖作品《精靈》以及「西式四道甜點」組合等兩項作品，奪下「最佳甜點師」大金人一座。（圖／記者林悅翻攝，下同）
1年級的曾國安同樣在甜點項目獲得銀牌，他分別以不同的顏色呈現四道甜點，包括莓果慕斯的紅色、伯爵牛奶糖慕斯的白色，黑櫻桃巧克力慕斯的黑色，以及酪梨乳酪蛋糕的綠色，展現作品的鮮豔度，搭上簡潔清爽的擺盤，呈現現代國際化需要的甜點美學，拿下「西式四道甜點」組合的佳績，表現優異。另外在藝術展示項目中，也以《印度女皇》獲得銅牌。

該次參賽選手多是餐飲系1、2年級的同學，其中不乏首度參加國際競賽的新手，他們在指導老師及學長姐的建議與帶領下，依然勇奪佳績，得獎選手們紛紛表示，老師及學長姐的支持是最大的致勝關鍵，彼此合作與學習才能克服難關，並讓自己能找出缺點加以改進。3位指導老師肯定同學的付出及努力，也感謝學校提供完善的場地、設備及資源，讓師生們能夠無後顧之憂全力為參賽準備，並在國際舞臺上發光發熱。

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關鍵字：翻糖,崑大,餐飲系,廚藝賽,大金人

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