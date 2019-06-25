亞馬遜全球開店3大戰略佈局　在台打造產業服務集群

▲亞馬遜全球開店台灣總經理林惠君分享亞馬遜跨境電商戰略與佈局。（圖／亞馬遜全球開店提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

亞馬遜全球開店在台灣召開首屆跨境出口服務商博覽會，針對在地跨境電商的需求及痛點，與數百位賣家進行交流，同時提到2019年在台推出3大戰略重點，包括扶植精細化、聚落更深化、服務全面化，助賣家們走向海外，其中將挑選100大賣家進行扶持，助他們拓展到其他站點。

過去做海外生意是要一咖皮箱走天下，現在透過電商就能開拓全球市場，尤其台灣企業擁有一流的設計製造能力，產品品質符合歐美日市場的高規格標準，同時還擁有完整的製造供應鏈，即使是傳統產業、製造業，也有機會轉型發展，正因為看好台灣跨境出口電商貿易潛力大，亞馬遜全球開店業務2017年進入台灣，並由4個在地團隊負責幫忙賣家發展出口業務，分別是北美、日本等站點招商團隊、既有賣家團隊、行銷團隊、賣家成功團隊。

亞馬遜全球開店台灣總經理林惠君表示，明顯感受到傳統製造商參與度越來越高，其中不乏有工廠經營好幾十年，一直希望能夠轉型、突破外銷訂單碎片化困境的，很多二代接班人想在傳統貿易上做不一樣變化的，跨境電商就變成是他們很好的選擇，從中可看到過去台灣開始做外銷時的光景，很願意去嘗試每個不同的機會。

林惠君認為，這樣的改變除了來自於實體外銷慢慢下滑，另一部分則是在於廠商的自覺性越來越高，很多新品牌、新創公司期望找到低成本平台，去接觸到更廣大的群眾。其中，觀察幾大台灣賣家外銷的熱門商品，像是嬰兒攝影機、寵物攝影機、汽機車零配件等都很受歡迎，另外也有原本做代工生產的廠商，轉型後發展自有品牌，透過跨境電商賣自己的商品。

林惠君表示，在全台各地都有蓬勃發展的產業聚落，例如以桃園、新竹和苗栗為聚落的汽機車零組件產業，彰化鹿港的水五金產業是台灣最早產業聚落之一，台中手工具產業為全球產值第3大聚落，以及遍佈全台各地且十分重要的資通訊（ICT）產業以及居家建材產業等，若能打通跨境出口電商貿易的各個環節，像是物流、金流、認證、系統、售後服務等，台灣廠商要做跨境電商起步是很快的，可發揮既有特色外銷到其他國家。

但在跨境出口貿易的不同階段，賣家的生產、經營、儲存、物流等方面都有不同的需求，再加上亞馬遜全球開店觀察到台灣本身服務產業聚落處於產業服務集群的初級階段，因此在推進跨境電商產業集群發展上，2018年起開始深耕產業聚落後，今年則是著重3大戰略重點，1、扶植精細化，包括啟動亞馬遜歐洲及澳洲站點台灣賣家拓展計畫、推出台灣Top100 重點賣家扶持計畫；2、聚落更深化，深耕台灣產業聚落讓台灣精品賣向全球；3、服務全面化，建立第三方服務供應商網絡，解決像是品牌註冊、外站引流、付款等問題。

林惠君指出，考量到賣家有全球性的需求，將先協助已有北美、日本帳號的賣家拓展到歐洲及澳洲市場，由於歐洲語種、對稅號的要求等，台灣賣家不是那麼熟悉，運營上需要更多人力投入，但希望在北美經驗之後，能夠持續往外拓展，提供階段性服務支持賣家。