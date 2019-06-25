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華聞快遞／湖北「惠台62條」　80多家台企稅收優惠近5億人民幣

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▲▼廣東前五個月外貿實現正增長。（圖／翻攝自《中新網》）

▲第十六屆中博會掀創新風舉辦。（圖／翻攝自《中新網》）

《湖北》：湖北「惠台62條」使80多家台企獲稅收優惠近5億人民幣　

湖北省台辦聯手稅務局開展台資企業減稅降費服務近一年來，使80多家台企獲得稅收優惠近5億元人民幣，降費優惠近3000多萬元人民幣。這是「湖北惠台62條」取得的階段性成果之一。（中新網）

《廣東》：深圳半天賣地入帳223億元人民幣 5土地全達最高限價

全部達到政府最高限價、創板塊地價紀錄、71組房企繳納近千億人民幣保證金……經歷了半年土地出讓空白期的廣東省深圳市24日迎來一場「 史詩級」土地競買。最終，龍光地產、中國海外、越秀地產、中國平安集團和中國電建地產集團分別摘得5宗土地。5宗地塊全部達到政府設置的最高限價，甚至有地塊創下板塊最高地價紀錄，合計收獲土地出讓金223.84億元人民幣（澎湃新聞）

《上海》：發布智慧製造三年行動計劃 深度應用5G、人工智慧等技術

《上海市智能製造行動計劃（2019-2021年）》24日發布。到2021年，上海計劃進一步深化5G、人工智慧、互聯網、大數據和製造業融合程度，打造成為大陸智慧製造應用新高地、核心技術策源地和系統解決方案輸出地，推動長三角智慧製造協同發展。（中新網）

《廣東》：第十六屆中博會掀創新風 超過千家企業展創新成果

第十六屆中國國際中小企業博覽會於6月24日至27日在廣州舉行。本屆中博會首設「 專精特新」展區，集中展示超過1000家大陸優秀中小企業高品質發展的最新成果。（中新社）

▲▼廣東前五個月外貿實現正增長。（圖／翻攝自《中新網》）

▲廣東前五個月外貿實現正增長。（圖／翻攝自《中新網》）

《河北》：石家莊循環化工園區出台人才新政 購房最高補貼50萬元人民幣

為建立更加積極、更加開放、更加有效的人才政策環境，河北石家莊循環化工園區持續推進人才工作改革，近期出台《引才育才若干政策》，積極培養本土人才，廣聚海內外英才到園區創新創業。（中新網）

《山西》：外貿進出口增速5月由負轉正

山西省外貿進出口5月增速由負轉正，是外貿進出口增速今年首次實現正增長。山西外商投資企業進出口額雖有下降，但占比依然過半，是拉動山西外貿經濟增長的動力因素。（中新網）

《廣東》：前五個月外貿實現正增長 對歐盟外貿年增率增長15.7%

海關總署廣東分署24日對外發佈，廣東今年1至5月外貿進出口總值2.71萬億元人民幣，比去年同期增長1.4%，對歐盟外貿額達3404.8億元人民幣，年增率增長15.7%。（中新網）

▼河北石家莊循環化工園區出台人才新政。（圖／翻攝自《中新網》）

▲▼廣東前五個月外貿實現正增長。（圖／翻攝自《中新網》）

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7/1新制懶人包！「8重大措施」一次看　餐飲內用不提供吸管

關鍵字：外貿,人才新政,智慧製造,惠台62條

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