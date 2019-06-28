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曾設計iOS7「扁平化介面」！蘋果首席設計師離職　網哀號：iPhone會變超醜

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▲▼蘋果iOS6系統（左）的「仿真設計」與iOS7系統（右）的「扁平化設計」。（圖／翻攝自維基百科）

▲蘋果iOS6系統（左）的「仿真設計」與iOS7系統（右）的「扁平化設計」。（圖／翻攝自維基百科）

記者張靖榕／綜合外電報導

曾主導蘋果大刀闊斧一改過去iOS6介面「仿真設計」風格，轉換成iOS7以後的「扁平化設計」，掀起同業爭相仿效而為人熟知的英國籍首席設計師艾夫（Jonathan Ive）將在年底離職，創辦個人獨立設計公司。得知艾夫要離職後，網友紛紛在推特（Twitter）留言，「船要沉啦」、「以後iPhone的設計一定會變超醜」、「蘋果會不會從此變得跟Nokia一樣」。

根據《路透社》報導，蘋果宣布艾夫將會在展開新生涯的同時，繼續幫助蘋果進行產品設計。然而艾夫的離開對蘋果股價造成的衝擊不小，27日收盤時已跌到199.74點，市值蒸發超過90億美元。

根據《金融時報》報導，艾夫的新公司將命名為LoveFrom；艾夫受訪時表示，總部據點「暫時」設在加州（California），會持續熱情地和蘋果合作設計產品，「我對我在蘋果的設計團隊很有信心，他們到現在都還是我的好朋友，我也很期待在長遠的未來繼續和他們一起工作。」

▲▼蘋果執行長庫克（Tim Cook）與艾夫（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果執行長庫克（Tim Cook）與艾夫（右）。（圖／達志影像／美聯社）

這位重量級人物離職的消息一出，讓網路上頓時爆發一片哀嚎「他是個天才，（蘋果）這艘船要沉了」、「一個時代結束了」、「真的假的」、「這對蘋果來說是個壞消息」。不過也有不滿蘋果近年設計幾乎一程不變的網友說，「太好了，終於要有新東西了」、「說真的，他除了讓螢幕變大之外還會什麼」、「原來蘋果很多東西都是他的設計，現在我開始期待蘋果的新產品了」。

蘋果近幾季的手機銷售成績倒退，儘管其他產品如Apple Watch和AirPods耳機的銷售數量增加，蘋果仍專注在發展它的相關服務，包括Apple Music和iCloud。公司風向的轉變成為艾夫最終選擇離開的原因。分析師查克許（Nehal Chokshi）指出，艾夫雖然在蘋果的發展歷程中扮演關鍵角色，但他的離開並不會傷害公司。

▲蘋果,iPhone,賈伯斯。（圖／翻攝網路）

▲艾夫與賈伯斯是多年戰友。（圖／翻攝網路）

52歲的艾夫從1992年加入蘋果，到了1996年已經開始領導整個設計團隊，更在公司裡任職超過20年，還曾因為和蘋果已故創辦人賈伯斯（Steve Jobs）合作帶領公司逐漸壯大，享有被部分美國媒體稱為「賈伯斯背後的男人」的美譽。2011年出版的賈伯斯傳記中也提到，賈伯斯曾親口表示「如果我在蘋果有個精神上的夥伴，那就是Jony。他不只是個設計師，所以他只需要對我負責，在蘋果公司除了我以外，他比任何人都更有權力。」

不只是賈伯斯，之後接掌公司的庫克（Tim Cook）也非常倚重艾夫的設計才能。他在2012年接任庫克執行長的1年後，就指定艾夫管理軟體設計部門，更在2015年為艾夫打造了「設計長」一職，並直接對他負責。

艾夫的設計理念獨特賦有美感，也相當貼近人性化，成為過去20年來蘋果逐步成為全球指標型科技巨擘的重要因素之一。從1998年的iMac桌上型電腦、2001年的iPod、2007年的iPhone，到2010年的iPad，所有第一代的產品都是艾夫付出心血參與其中完成的。



 

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關鍵字：蘋果,Jony Ive,Steve Jobs,賈伯斯,LoveFrom

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