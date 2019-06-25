到底發生在哪？深夜她慘遭「狠擊頭＋脫褲」虐打68秒暈倒拖走

▲白衣男深夜兇殘踢打女孩面部，施暴68秒後將她拖走。（圖／翻攝自《大河報》）

大陸中心／綜合報導

一則「深夜街頭一女孩遭男子拳打腳踢、撕扯衣服、拖行」的影片引起大陸全網憤怒。影片中，一名白衣男子連續用拳頭爆打女孩頭部，用腳瘋狂踢頭，撕扯上衣和短褲，當街68秒施暴後拽扯女孩頭髮拖行。警方已經介入調查，由於案發地仍不清楚，截至25日早上9點30分，受害女生仍生死不明。

根據網傳影片顯示，事發於6月22日0時44分的不明街上。一名身穿黑色短褲、黑色高跟鞋的女孩一邊看手機，一邊正在街頭行走，突然被迎面走來的白衣男子用拳頭重擊頭部，隨後倒地。白衣男繼續連續用拳頭重擊並用腳狠踢女孩的頭部和腹部，在影片的第1分33秒左右還想脫掉女孩穿的短褲，最後拽著女孩的頭髮將她拖出了攝影機監控區域。最後畫面中，地面還留有女孩的一隻高跟鞋。

女孩在短短68秒內被拳擊19下，腳踢10下，共計29下，其中26下都正中頭部，疑似暈過去後還被踹了6腳。白衣男全程兇殘至極，引發大陸全網通緝。截止24日22點，相關影片在微博上的流覽量超過700萬次。

據《澎湃新聞》報導，四川省綿陽市公安局網路安全保衛支隊（簡稱「綿陽網警」）24日晚間已經介入。但經初步調查，截止目前沒有跡象表明事發地在綿陽境內。綿陽警方表示，將繼續關注，同時也希望其他省市公安機關共同努力，儘快查明案發地，將男嫌繩之以法。

▲警方介入調查。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

綿陽網警24日晚間21點47分微博發佈消息稱，正在查找事發地點，並喊話「今晚不睡，若有線索，請發於此微博評論區」、「無論發生在哪兒，我們都盡最大努力去核查」。

另外，影片畫面左上角有「螢石雲」字樣。對此，杭州螢石網路有限公司官方微博24日下午回覆，「來源我們這邊也無法知曉。」

綿陽網警25日早再次公佈事件進展稱，收到廣東省梅州網友私訊，「家中有親人疑似受害女子並已遇害，綿陽正在和當地核實此事」。不過，經過警方以及網友一天的接力尋找，目前依舊不知真實情況。警方還在進一步調查中。

看過影片網友們氣炸紛紛PO文表示，「看影片都看的脊梁冒冷汗，太兇殘了」、「不忍心看完，好可怕」、「 每一腳都是用力狠踢，而且都是踢腦袋，女孩子出門一定要小心啊」、「我連看都不敢看，這世上怎麼能有人這麼殘忍 」、「隔著螢幕我都感到害怕，太可惡了」、「看完整個人都不好了，坐等早日將真兇抓到」、「下手可怕到我一度覺得影片是假的」。

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