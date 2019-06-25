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16歲發表種族歧視言論　哈佛取消槍擊案倖存者入學資格

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▲▼槍擊案倖存者卡舒夫（Kyle Kashuv）因種族歧視言論遭哈佛取消入學資格。（圖／路透）

▲槍擊案倖存者卡舒夫（Kyle Kashuv）近期因種族歧視言論，慘遭哈佛取消入學資格。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國佛羅里達州（State of Florida）2018年曾發生道格拉斯高中（Marjory Stoneman Douglas）槍擊案，當時躲在櫃子裡而幸運逃生的18歲高材生卡舒夫（Kyle Kashuv），在畢業後成功獲得哈佛大學的入學資格，但近期卻因為他曾在網路上發表種族歧視言論，導致入學資格被取消。

據The Guardian報導，18歲的卡舒夫曾就讀道格拉斯高中，該所高中在2018年2月曾發生一起美國史上死傷最慘重的槍擊事件，共有17名師生罹難，14人送院治療及2名學生自殺。當時卡舒夫因為躲進櫃子裡而逃過死劫，獲救後便以槍擊案倖存者的身份，多次接受電視台的訪問，甚至還赴白宮與總統川普等官員會面。

▼卡舒夫（Kyle Kashuv）赴白宮會見川普。（圖／翻攝自Twitter／Kyle Kashuv）

▲▼卡舒夫（Kyle Kashuv）到白宮見川普。（圖／翻攝自Twitter／帳號名稱）

最近，卡舒夫再度曝光在媒體輿論上，因為他的數名同學在網站和媒體上紛紛抱怨，2016年時他曾發表過煽動性及種族主義言論，其中內容包括針對非裔的不恰當、攻擊性言論和反猶太言論等。針對此事，哈佛招生處主任威廉.菲茨西蒙斯（William r. Fitzsimmons）表示，校方已獲悉卡舒夫曾經發表過令人反感的言論，並要求他提供過往的言論記錄給校方。最終哈佛給出的回應是一封取消入學資格的郵件，內容明確指出，校方非常注重學生的成熟度及道德觀。

卡舒夫卻認為，哈佛在今年5月就要求他做說明，而他也已經為個人過往的種族歧視言論向大眾道歉，這些都是在16歲時不懂事時發表的愚蠢言論，並不能代表現在的自己。

儘管卡舒夫試圖對哈佛的決定提出抗議，卻始終未能獲得任何進展，隨後他在推特上表示，哈佛認定人無法長大這一點令人非常擔憂，特別是在經歷像槍擊案這種改變人生的事件後，如果要說是否有任何學府能夠理解，那便是只有哈佛了，因為儘管有著讓人質疑的過去，卻始終被視為高等教育中的最高學府。

卡舒夫一直以來都是共和黨和川普的死忠支持者，早期也與川普在白宮面對面談話過，而他在槍擊案發生後就不斷提倡美國人民的擁槍權，如今沒想到因為自己過去的偏激言論而失去就讀哈佛的資格。

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