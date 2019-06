16歲發表種族歧視言論　哈佛取消槍擊案倖存者入學資格

▲槍擊案倖存者卡舒夫(Kyle Kashuv)近期因種族歧視言論,慘遭哈佛取消入學資格。(圖/路透)

國際中心/綜合報導

美國佛羅里達州(State of Florida)2018年曾發生道格拉斯高中(Marjory Stoneman Douglas)槍擊案,當時躲在櫃子裡而幸運逃生的18歲高材生卡舒夫(Kyle Kashuv),在畢業後成功獲得哈佛大學的入學資格,但近期卻因為他曾在網路上發表種族歧視言論,導致入學資格被取消。

據The Guardian報導,18歲的卡舒夫曾就讀道格拉斯高中,該所高中在2018年2月曾發生一起美國史上死傷最慘重的槍擊事件,共有17名師生罹難,14人送院治療及2名學生自殺。當時卡舒夫因為躲進櫃子裡而逃過死劫,獲救後便以槍擊案倖存者的身份,多次接受電視台的訪問,甚至還赴白宮與總統川普等官員會面。

▼卡舒夫(Kyle Kashuv)赴白宮會見川普。(圖/翻攝自Twitter/Kyle Kashuv)

最近,卡舒夫再度曝光在媒體輿論上,因為他的數名同學在網站和媒體上紛紛抱怨,2016年時他曾發表過煽動性及種族主義言論,其中內容包括針對非裔的不恰當、攻擊性言論和反猶太言論等。針對此事,哈佛招生處主任威廉.菲茨西蒙斯(William r. Fitzsimmons)表示,校方已獲悉卡舒夫曾經發表過令人反感的言論,並要求他提供過往的言論記錄給校方。最終哈佛給出的回應是一封取消入學資格的郵件,內容明確指出,校方非常注重學生的成熟度及道德觀。

卡舒夫卻認為,哈佛在今年5月就要求他做說明,而他也已經為個人過往的種族歧視言論向大眾道歉,這些都是在16歲時不懂事時發表的愚蠢言論,並不能代表現在的自己。

儘管卡舒夫試圖對哈佛的決定提出抗議,卻始終未能獲得任何進展,隨後他在推特上表示,哈佛認定人無法長大這一點令人非常擔憂,特別是在經歷像槍擊案這種改變人生的事件後,如果要說是否有任何學府能夠理解,那便是只有哈佛了,因為儘管有著讓人質疑的過去,卻始終被視為高等教育中的最高學府。

卡舒夫一直以來都是共和黨和川普的死忠支持者,早期也與川普在白宮面對面談話過,而他在槍擊案發生後就不斷提倡美國人民的擁槍權,如今沒想到因為自己過去的偏激言論而失去就讀哈佛的資格。

