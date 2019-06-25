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傳美方欲擱置對台軍售　國防部：進度正常

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▲▼ 美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）,美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）與美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

記者林銘翰／台北報導

美國總統川普與中國國家主席習近平將於本週G20峰會見面，外傳川普政府為了與中國政府達成貿易協議，將擱置日前對台超過新台幣632億元之軍售案。對此，國防部發言人史順文25日表示，軍售目前均按相關程序執行，進度正常。

日前傳出美國政府擬對台灣出售108輛M1A2戰車、1240枚拖式飛彈、250枚刺針防空飛彈及409枚標槍飛彈等軍武，價值超過20億美元（約台幣632億），並且有望年底前抵台。國防部也於6日證實此消息，表示均按相關軍售程序執行，進度正常。

不過美國時代雜誌（Time）24日引述不具名美國防部官員指出，將參與G20川習會的財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）為了不惹火中國，正試圖阻止對台灣出售先進美國戰車和其他軍事設備的最後決定。

對此，史順文25日表示，軍售目前均按相關程序執行，進度正常。

國防部於6日指出，有關M1A2戰車、拖式飛彈、刺針防空飛彈以及標槍飛彈等4項軍購案，國防部已經提出「發價書需求信函(LOR for LOA)」，目前均按相關軍售程序執行，進度正常。

國防部先前也曾強調，美國基於「台灣關係法」與「對臺六項保證」，持續提供我國防衛性武器，有助於提升國軍戰力並鞏固臺美安全伙伴關係，確保國家安全與維持區域和平穩定。

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關鍵字：川普,梅努欽,國防部,軍售,習近平,G20

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