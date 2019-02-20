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戴「川普帽」微笑…被指種族歧視　高中生告《華郵》求償77億！

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▲▼美高中生桑德曼（Nicholas Sandmann）被指種族歧視，告華盛頓郵報求償。（圖／路透社）

▲美高中生桑德曼被指種族歧視，告華盛頓郵報求償。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國肯塔基州一名16歲高中學生桑德曼，今年1月18日頭戴寫著川普總統口號「讓美國再次偉大」棒球帽，參加在華府舉行的反墮胎遊行活動時，疑似嘲弄一名美國原住民老兵，影片經媒體報導後引發輿論爭議。桑德曼19日對《華盛頓郵》提出誹謗告訴，求償2.5億美元（約新台幣77億元）。

路透社報導，在網路上瘋傳的照片中可見，桑德曼（Nicholas Sandmann）當天與美國原住民示威者菲力普（Nathan Phillips）面對面對望，頭戴川普口號紅色棒球帽的桑德曼面帶微笑，菲力普則是一邊唱歌一邊擊鼓，其他學生則在背後起鬨。

來自肯塔基州科文頓天主教高中（Covington Catholic High School）的桑德曼正式於肯塔基聯邦地區法院向《華盛頓郵報》提出告訴。桑德曼指控《華郵》不實報導稱他有種族歧視行為，煽動同伴與原住民運動人士對峙。

訴狀中指控《華郵》為了宣揚對美國總統川普的偏見，不當針對並霸凌青少年桑德曼，只因為他作為一名白人天主教徒，1月18日參加在華府林肯紀念堂舉行的反墮胎「為生命而走」（March for Life）活動時，頭上戴著「讓美國再次偉大」棒球帽。

肯塔基州公園山（Park Hills）科文頓教區（Diocese of Covington）聘請的私人徵信社日前發表調查結果報告，沒有證據證明桑德曼煽動這場對峙，並稱這群高中生還在林肯紀念堂遇到「非裔希伯來以色列人」組織的言語攻擊。

報告中判定，雖然有若干名參加遊行的學生，配合菲力普的擊鼓聲唱出戰斧歌（tomahawk chop），但沒有人對菲力普發表任何種族歧視或攻擊性言論。菲力普本人聲稱，他聽見有學生高喊「築牆」，但報告中指出，對此也沒有發現任何證據。

桑德曼的委任律師伍德（Lin Wood）發表聲明表示，他們未來數周內還會提出更多類似告訴。《華郵》公關事務副總裁（Kristine Coratti Kelly）則回應，「我們正檢視訴狀副本，並打算積極為自己辯護。」

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關鍵字：華盛頓郵報,華郵,Covington Catholic High,Nicholas Sandmann,北美要聞

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